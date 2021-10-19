Коронавирус в Приамурье, последние новости на 19 октября 2021: порядка 900 человек заболели за неделю

Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детей Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Случаи заболевания коронавирусом продолжают фиксироваться в Амурской области. За прошлую неделю диагноз подтвердился у 896 жителей региона. Показатель заболеваемости составляет 114,6 на 100 тысяч населения, что выше уровня заболеваемости прошлой недели на 3,5%.

По данным регионального Управления Роспотребнадзора, 95,8% от общего числа заболевших приходится на невакцинированных.

Большинство зараженных выявлено в Благовещенске – 261 случай. В Свободном – 96, в Тамбовском районе – 64, в Тынде – 54, в Белогорске – 45, в Ивановском районе – 32, в Бурейском и Октябрьском районах – 31, в Константиновском – 30, в Серышевском – 28, в Сковородинском – 27.

В Райчихинске заболели 25 человек, в Магдагачинском районе – 23, в Тындинском – 21, в Белогорском и Ромненском – 20, в Зейском и Свободненском – 19, в Зее – 14, в Михайловском – 12, в Мазановском – 10. Восемь случаев выявлено в Благовещенском районе, четыре в Шимановске и два в Селемджинском районе.

Болезнь в форме ОРВИ протекает у 71,8%, в форме пневмонии – у 28%. У 2,2% зараженных нет симптомов.

Ранжирование недельной заболеваемости по возрастам:

84% заболевших – это взрослое население, из них:

30-49 лет – 33%

50-64 года – 22%

старше 65 лет – 17%

18-29 лет –12%

0-17 лет – 16%

Сохраняется нестабильная эпидемиологическая ситуация среди детей.

На 41 неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди возрастной группы 15-17 лет – на 31,3%.

Под медицинским наблюдением находится 4342 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.