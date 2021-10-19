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Происшествия19 октября 2021 4:12

К административной ответственности за возгорание памятника привлечены родители подростков и продавец магазина

Возбуждено уголовное дело
Василина ВАСИЛЬЕВА
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Виновникам всего по 11 лет Фото: читатель

Виновникам всего по 11 лет Фото: читатель

В амурской полиции нашли виновников возгорания памятника. Ими оказались 11-летние дети. Выяснилось, что подростки поджигали возле монумента петарды.

- Дети пояснили, что в парке зажигали пиротехнические петарды и бросали их около памятника, в связи с чем произошло возгорание. В отношении законных представителей несовершеннолетних составлены протоколы об административных правонарушениях по ч.1 ст. 5.35 кодекс КоАП РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД по Амурской области.

Также к административной ответственности привлекли продавца магазина, которая в нарушение закона продала петарды детям.

По факту пожара было возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 214 УК РФ «Вандализм». Кроме того, поселковая администрация объявляла денежное вознаграждение за информацию о поджигателях.

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