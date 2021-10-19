К врачу сквозь слезы: в Свободном пенсионерка кое-как добралась на прием доктора

В поликлинике о произошедшем не знали Фото: Скриншот

В Свободном пенсионерка с большим трудом добралась до кабинета врача. Все дело в том, что женщине сложно ходить, а медик принимает не на первом этаже. Все происходящее сняла на видео женщина-очевидец. Кадры разместили в Instagram-паблике @svbnews.

- Врачи на дом не выезжают, и бабушки, которые еле ходят, со слезами на глазах поднимаются, чтобы пройти врачей, - говорит за кадром амурчанка.

Как тяжело пенсионерке, видно на кадрах. Ей помогает другая женщина – она поддерживает ее, чтобы бабушка не упала. На какой этаж необходимо добраться старушке, не сообщается.

При этом местные жители подтверждают, что у них возникают похожие сложности при обращении к медикам этой поликлиники.

Чтобы разобраться в ситуации, мы обратились за комментарием в само учреждение. Там рассказали, что администрации поликлиники неизвестно о данной ситуации, отметив, что выездные бригады у них все же есть, а пенсионерам всегда готов прийти на помощь персонал.

- В поликлинике осуществляется обход пациентов выездными врачами и бригадами. Информация о вызове такого врача есть на нашем сайте. Кроме того, если пенсионерка не может получить помощь дома, её могут осмотреть в специальных кабинетах врачебного осмотра на первом этаже. Там производится взятие анализов, можно пройти ЭКГ и провести приём любого специалиста, - прокомментировали в медорганизации.