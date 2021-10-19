Мэр Белогорска Станислав Мелюков получил штраф за строительство детского сада

Здание состоит из трех этажей, его площадь - 3,5 тысячи «квадратов» Фото: @s.meliukov

Глава Белогорска Станислав Мелюков получил штраф в размере 20 тысяч рублей за строительство детского сада. Об этом градоначальник рассказал на своей странице в инстаграм.

В социальной сети Станислав Юрьевич опубликовал письмо, адресованное ему региональным УФАС. В обращении говорится о необходимости заплатить штраф.

Сам Мелюков рассказал, что административное наказание ему назначено из-за несостыковки по срокам строительства детского сада. Учреждение «Светлячок» в микрорайоне Транспортный возводится в рамках нацпроекта «Демография». Первая свая была забита 2 сентября 2018 года, сдали сад 26 ноября 2019 года. Здание состоит из трех этажей, его площадь - 3,5 тысячи «квадратов». Его построили за 450 дней.

- Вот так бывает: построил детский сад - заплати штраф, - иронизирует Мелюков. - Разумеется, подготовка документации к строительству заняла время, не менее полугода. Сроки были жёсткие, так как деньги федеральные. Можно было пойти разными путями - один привычный, через 44-ФЗ, но очень долгий. Другой - через необычный путь, мало использовавшийся в России, но быстрый - «приобретение будущей вещи».

Мэр объяснил, что после начала строительства были обнаружены нарушения в процедуре оформления документов, что и стало причиной административного штрафа. Мелюков пообещал заплатить штраф, но признался, что жалеет, что важное для города дело обернулось протоколом.