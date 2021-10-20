Коронавирус в Приамурье, последние новости на 20 октября 2021: темпы вакцинации немного выросли

Василий Орлов отметил, что темпы вакцинации необходимо наращивать Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Приамурье продолжается вакцинация населения. По информации регионального правительства, первым компонентом привито 311 318 амурчан (64,35%) от плана, вторым компонентом – 268 086 человек (56%).

С начала прививочной кампании в регион поступило 393 560 доз вакцины. В ближайшее время ожидается поступление еще 24 000 доз «Гам-Ковид-Вак».

- Только в трех районах области вакцинация идет прежними темпами - в Ромненском, Архаринском и Сковородинском. Остальные территории демонстрируют рост. В Шимановском районе прирост показателя вакцинации составляет 7%, Тындинском – 19% , Благовещенском районе - 14, в Зее -21%, Зейском районе – 17%. Это результат совместной работы главврачей и глав муниципалитетов, - рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Девяткина.

Между тем, глава региона Василий Орлов отметил, что темпы вакцинации необходимо наращивать.

- Мы видим, что в целом по стране и в Амурской области в частности высокими темпами прирастает количество заболевших новой коронавирусной инфекцией. Ожидаем, что в ближайшее время резко усилится и спрос на вакцинацию от населения. Главам муниципалитетов и главврачам больниц нужно организовать эту работу на должном уровне. Мы должны быть готовы к наплыву желающих сделать прививку, - прокомментировал губернатор.