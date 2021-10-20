Амурская уборщица заявила на федеральном канале, что получила бельмо на работе

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На одном из федеральных каналов вышел сюжет о женщине, которая работала уборщицей в школе Архаринского района. По словам амурчанки, из-за работы на глазу у неё появилось бельмо.

Телепередача «За гранью» вышла на канале НТВ. В ней 44-летняя Елена рассказала, что она получила травму из-за постоянного контакта с хлоркой и другими химическими веществами, необходимыми для работы. Из-за бельма женщина практически потеряла зрение и сейчас не может никуда устроиться. А между тем амурчанка одна воспитывает детей.

Следственный комитет и прокуратура региона организовали проверку по данному делу.

- В ходе проверки будет проверено соблюдение правил охраны труда в учебном заведении, после изучения медицинской документации и результатов расследования, проведённого Гострудинспекцией, планируется провести судебно-медицинскую экспертизу в целях установления причин, повлёкших травмирование, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В образовательном учреждении также сообщили, что займутся этим случаем.

Однако, по словам медиков, которые присутствовали на телепередаче, бельмо вряд ли образовалось из-за работы. Они отметили, что для получения компенсации Елене необходимо будет предоставить веские доказательства того, что её здоровье оказалось подорвано в результате работы в школе.