86% ковидных коек занято в Приамурье

Основная доля заболевших за прошлую неделю приходится на пять городов и районов Фото: Олег Укладов

В Амурской области продолжается борьба с новой коронавирусной инфекцией, и борьба тяжелая - уже не раз и не два специалисты заявляли, что региону предстоит столкнуться с четвертой волной пандемии. В регионе к этому моменту готовятся: увеличивают число коек в инфекционных стационарах, вводят новые ограничения, усиливают вакцинацию - теперь привить хотят не 60%, а 80% населения.

Суровые цифры

И. о. руководителя управления Роспотребнадзора по Амурской области Михаил Шептунов на последнем заседании оперативного штаба заявил, что эпидемический процесс в Приамурье продолжает нарастать.

Основная доля заболевших за прошлую неделю приходится на пять городов и районов: Благовещенск, Свободный, Тынду, Белогорск и Тамбовский район. По-прежнему наибольшее число заболевших приходится на работоспособное население в возрасте 18 - 49 лет. Занятость коечного фонда составляет 86,8%.

При этом число коек в инфекционных стационарах Амурской области увеличили до 2020 - это на 72 больше, чем было во время второй волны осенью прошлого года.

- Сегодня в регионе работает 8 инфекционных госпиталей. Свободный коечный фонд в них составляет 15,2%, - отчиталась министр здравоохранения Приамурья Светлана Леонтьева. - Число пациентов, требующих кислородной поддержки, за последние 2 недели увеличилось на 54 человека, всего их 559, в реанимации находятся 43 человека, 5 человек подключено к аппаратам ИВЛ.

Всего, по данным на 15 октября, в подведомственных минздраву области медорганизациях 44% пациентов болеют коронавирусом в легкой форме, 32% - в средней степени тяжести, 24% - в тяжелой степени.

Врачи предупреждают

О том, может ли человек заболеть новой коронавирусной инфекцией и гриппом одновременно, рассказал доктор медицинских наук, профессор, замдиректора Дальневосточного научного центра физиологии и патологии дыхания Юлий Перельман.

- Оба вируса поступают через дыхательные пути человека, но прикрепляются к разным рецепторам, а потому не конкурируют друг с другом. С этим связана высокая вероятность более тяжелого течения сочетанной инфекции, осложнений и смертельных исходов. Поэтому так важно в наступающем эпидемическом сезоне вакцинироваться и от новой коронавирусной инфекции, и от гриппа, - заявил Юлий Михайлович.

По его мнению, чтобы преодолеть пандемию, необходимо сделать прививку и соблюдать все противоэпидемические меры. При этом, как отметил губернатор Амурской области Василий Орлов, темпы вакцинации в регионе остаются невысокими, привиты немногим более 60% от запланированного числа амурчан.

В какой-то мере темпы вакцинации могут ускорить ограничения, вступившие в Приамурье в силу с 18 октября, - теперь для посещения кафе, столовой или ресторана нужен QR-код, подтверждающий сделанную прививку от коронавируса или недавно перенесенную болезнь.