Премьера на сцене драмтеатра: афиша на выходные

Исполнитель роли Родиона Раскольникова – Захар Майстренко в постановке «Антон Палыч» (12+) Фото: amurteatr.ru

В пятницу, 22 октября, в Амурском областном драматическом театре впервые сделают инсценировку романа «Преступление и наказание» (16+). Этому спектаклю суждено стать жемчужиной 138-го театрального сезона, его главной драматической премьерой.

Новое прочтение

Постановкой занимается московский режиссер, заслуженный артист Российской Федерации и лауреат премии им. К. С. Станиславского Андрей Казаков. В своей инсценировке он предлагает новое сценическое прочтение истории человека, совершившего преступление под влиянием идей, позволяющих вообразить себя исключительным.

- Мы постарались как можно больше сохранить текст, порядок слов, стиль и слог Достоевского, его способ выражения мыслей. То есть подошли к роману очень бережно. При этом решили не одевать актеров в костюмы XIX века, когда писался роман, - ведь сама история жизни Раскольникова не привязана к каким-то конкретным датам, можно сказать, что она вне времени, - рассказывает о постановке режиссер.

Спектакль обещает зрителям динамичное действие и возможность вместе с Родионом Раскольниковым пройти путь нравственных исканий, испытать самые противоречивые чувства и эмоции. Вполне возможно, что инсценировка поможет очистить взгляд от школьных клише и по-новому присмотреться к героям Достоевского.

Сам Андрей Казаков признается: «Конечно, невероятно сложно вместить роман в рамки спектакля, и мы прикладываем все усилия для того, чтобы постановка удалась и понравилась зрителю. Надеемся, так и будет!»

Лица спектакля

Кто же исполнит главные роли в этой инсценировке «Преступления и наказания»? Что ж, волноваться за качество не стоит: на сцену выйдут артисты, уже заслужившие любовь амурского зрителя, в таланте которых сомневаться не стоит.

Роль Родиона Раскольникова, студента, решившегося на преступление на философской почве, исполнит артист Семен Налетов. В Амурском областном театре драмы он уже исполнял роли Дона Фелица в «Рыцарских страстях» (12+) и Германа в «Пиковой даме» (12+) - и в каждой из них заслужил признание публики.

Соней Мармеладовой в спектакле станет Елизавета Канцерева. Зрители могли запомнить ее по ролям Ассоль в «Алых парусах» и Принцессы в «Щелкунчике» (0+).

Старуху-процентщицу сыграет народная артистка РФ Анна Лаптева.

Увидеть этих и других актеров в «Преступлении и наказании» можно будет в пятницу, 22 октября, в 18.30, а также 23 и 24 октября в 18.00. Билеты можно приобрести и по «Пушкинской карте».

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спектакль для самых маленьких

Амурскому областному кукольному театру тоже есть чем завлечь к себе зрителя. В ближайшие выходные на его сцене покажут сказку «Золотая рыбка» (0+).

В основу спектакля, как нетрудно догадаться, легло произведение Александра Сергеевича Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». Повествующая о наказании за жадность история считается одной из самых знаменитых пушкинских сказок - она ведь даже породила поговорку «остаться у разбитого корыта»!

Но не думайте, что прочитавшим оригинальное произведение будет неинтересен спектакль. Наоборот, детям будет приятно вернуться в мир любимой сказки и полностью погрузиться в него. Режиссер-постановщик и художник спектакля - студенты факультета театра кукол Российского государственного института сценических искусств Дмитрий Коцелайнен и Софья Никитина - смогли по-новому взглянуть на «Сказку о рыбаке и рыбке», благодаря чему от нее невозможно оторваться.

Спектакль покажут в малом зале Амурского областного театра кукол 23 и 24 октября в 11.00. Длительность постановки - 45 минут, цена билета - 320 рублей.

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Концерт баянистов и квартирник в библиотеке

Куда податься меломанам в Благовещенске

Если вы жизнь не мыслите без живой музыки, то вам стоит почаще заглядывать в Амурскую областную научную библиотеку. Уже несколько выходных там проходят концерты и творческие встречи артистов региональной филармонии.

Уже несколько выходных там проходят концерты и творческие встречи артистов региональной филармонии Фото: amurphil.ru

Вот и в пятницу, 22 октября, в стенах библиотеки будут раздаваться звуки музыки. Всемирно известные хиты и популярные композиции культовых исполнителей споет Марта Кибкалко - благовещенка, которая несколько лет назад выиграла конкурс и спела дуэтом с Михаилом Боярским. Аккомпанировать будет пианист и гитарист Владимир Шулепин.

Творческая встреча с Мартой Кибкалко и Владимиром Шулепиным (12+) начнется в 18.30, билеты можно приобрести на сайте Амурской областной филармонии, в том числе по «Пушкинской карте».

В субботу, 23 октября, в библиотеке состоится другой концерт - «Музыкальный калейдоскоп» (6+). Выступать будет известный в Амурской области ансамбль баянистов «Амур-трио»: заслуженный артист России Александр Сапалов, заслуженный артист Амурской области Владимир Забелло и лауреат международного конкурса Владимир Браславский.

Эти баянисты - виртуозы своего дела. Музыка в их исполнении способна влюбить в себя с первого взгляда и покорить женское сердце. А те, кто не верит в это, могут проверить в субботу, в 18.00. Билеты также продаются на сайте филармонии.

КСТАТИ

Юбилейный тур «Арии»

Еще есть в продаже несколько билетов на концерт рок-группы «Ария», которая выступит 21 октября в 19.00 с юбилейной программой «Замкнутый круг» (12+).

Вот уже более 35 лет группа, как поется в одной из их песен, «колесит по дорогам». За эти годы в истории «Арии» были и фантастические взлеты, и обидные падения, но, как и прежде, музыканты полны энергии и с радостью делятся ей с огромным количеством поклонников по всему миру.

В юбилейный тур группа отправилась еще в феврале 2020 года, но часть концертов пришлось перенести из-за пандемии. И вот музыканты наконец-то возвращаются на сцену и отправляются в Благовещенск, готовые исполнить для фанатов свои знаковые песни и новые композиции.