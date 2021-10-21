Амурская область будет отдыхать с 30 октября по 7 ноября

Система QR-кодов будет работать и в нерабочие дни Фото: va.orlov

Владимир Путин объявил очередной локдаун в России. В него попадает и Амурская область. Жители региона будут отдыхать с больше недели – с 30 октября по 7 ноября.

Об этом рассказал губернатор Амурской области Василий Орлов в ходе прямого эфира в Instagram, отметив, что торговых центров и магазинов эта мера, скорей всего, не коснется. Окончательное решение завтра, 22 октября, примет оперштаб. Там же решится вопрос о дистанционном обучении для школьников и студентов. Система QR-кодов будет работать.

Кроме того, губернатор рассказал о том, что на медиков свалилась огромная нагрузка из-за четвертой волны. В связи с этим он призвал амурчан вакцинироваться как можно скорее.