Коронавирус в Приамурье, последние новости на 22 октября 2021: в Приамурье направят вакцину «Спутник Лайт»

Остальных препаратов в регионе достаточно Фото: минздрав Амурской области

В Приамурье не хватает запасов «Спутника Лайт». Об этом на совещании по проблемам здравоохранения на Дальнем Востоке, которое провел вице-премьер РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, рассказал глава Амурской области Василий Орлов.

Он отметил, что в Приамурье остальных вакцин достато. Министерство здравоохранения РФ направит в регион необходимые партии.

- В целом ситуация непростая, но контролируемая. На сегодня у нас 9% свободных коек, - подчеркнул глава Приамурья.

Также он рассказал о работе, направленной на развитие здравоохранения в Приамурье:

- Доходы бюджета идут, в частности, на доплаты, связанные с работой в условиях коронавируса, для немедицинских работников (водителей, лаборантов и т.д.) – 400 миллионов рублей. Очень важная для нас тема – это капитальные ремонты медучреждений. На это было выделено 928 миллионов рублей.