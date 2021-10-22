Переболевших коронавирусом зовут на диспансеризацию

Записаться на обследование можно в своей поликлинике или же через федеральный портал «Госуслуги»
Фото: Анастасия Осипова
Минздрав Амурской области напомнил переболевшим коронавирусом жителям области, что они имеют право пройти углубленную диспансеризацию по полису ОМС. Такая возможность у амурчан существует еще с июля этого года.
Что это такое
- COVID-19 вызывает опасные осложнения - тромбозы, тахикардию, другие патологии. Во время углубленной диспансеризации специалисты могут вовремя выявить у пациента обострение хронических болезней сердца, сосудов, почек, легких и других внутренних органов, - обратили внимание в ведомстве.
Пройти углубленную диспансеризацию могут россияне старше 18 лет. В первую очередь обследоваться рекомендуют пациентам с хроническими заболеваниями и тем, кто болел COVID-19 в средней или тяжелой форме. Записаться на обследование можно в своей поликлинике или же через федеральный портал «Госуслуги».
Кроме того, диспансеризация доступна амурчанам, у которых нет записи о болезни в медицинской книжке, - например, если они лечились дома и не обращались к врачу. Однако таким пациентам нужно подавать заявления на имя руководителя поликлиники или районной больницы, к которой они приписаны, - именно там и будет проводиться диспансеризация.
Что в себя включает
Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации назначается не ранее чем через 60 дней после выздоровления от новой коронавирусной инфекции. Сам процесс может проходить в один или два этапа - второй назначается, если врач видит такую необходимость.
В первый этап входят:
• общий и биохимический анализы крови;
• измерение насыщения крови кислородом;
• рентгенография органов грудной клетки (если в течение года пациенту ее не делали);
• спирометрия или спирография;
• определение концентрации Д-димера в крови (для перенесших среднюю или высокую степень тяжести заболевания);
• прием терапевта.
Во второй этап входят:
• компьютерная томография легких;
• эхокардиография;
• дуплексное сканирование вен нижних конечностей.
Подробнее можно узнать, позвонив в свою районную больницу или поликлинику, а также по телефону горячей линии 112.