Переболевших коронавирусом зовут на диспансеризацию

Записаться на обследование можно в своей поликлинике или же через федеральный портал «Госуслуги» Фото: Анастасия Осипова

Минздрав Амурской области напомнил переболевшим коронавирусом жителям области, что они имеют право пройти углубленную диспансеризацию по полису ОМС. Такая возможность у амурчан существует еще с июля этого года.

Что это такое

- COVID-19 вызывает опасные осложнения - тромбозы, тахикардию, другие патологии. Во время углубленной диспансеризации специалисты могут вовремя выявить у пациента обострение хронических болезней сердца, сосудов, почек, легких и других внутренних органов, - обратили внимание в ведомстве.

Пройти углубленную диспансеризацию могут россияне старше 18 лет. В первую очередь обследоваться рекомендуют пациентам с хроническими заболеваниями и тем, кто болел COVID-19 в средней или тяжелой форме. Записаться на обследование можно в своей поликлинике или же через федеральный портал «Госуслуги».

Кроме того, диспансеризация доступна амурчанам, у которых нет записи о болезни в медицинской книжке, - например, если они лечились дома и не обращались к врачу. Однако таким пациентам нужно подавать заявления на имя руководителя поликлиники или районной больницы, к которой они приписаны, - именно там и будет проводиться диспансеризация.

Что в себя включает

Планируемая дата проведения углубленной диспансеризации назначается не ранее чем через 60 дней после выздоровления от новой коронавирусной инфекции. Сам процесс может проходить в один или два этапа - второй назначается, если врач видит такую необходимость.

В первый этап входят:

• общий и биохимический анализы крови;

• измерение насыщения крови кислородом;

• рентгенография органов грудной клетки (если в течение года пациенту ее не делали);

• спирометрия или спирография;

• определение концентрации Д-димера в крови (для перенесших среднюю или высокую степень тяжести заболевания);

• прием терапевта.

Во второй этап входят:

• компьютерная томография легких;

• эхокардиография;

• дуплексное сканирование вен нижних конечностей.

Подробнее можно узнать, позвонив в свою районную больницу или поликлинику, а также по телефону горячей линии 112.