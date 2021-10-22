В случае ухудшения ситуации «коронавирусные» выходные в Приамурье продлят

Ситуация с коронавирусом в Амурской области усложняется Фото: Инстаграм Василия Орлова

В Амурской области, как и по всей России, введены дополнительные выходные – с 30 октября по 7 ноября. Однако, если ситуация с заболеваемостью в регионе ухудшится, то их продлят. Об этом на оперштабе заявил губернатор Приамурья Василий Орлов.

- Ситуация с коронавирусом в Амурской области усложняется. Пока принято решение о введении дополнительных выходных в аналогичные даты с федеральными. Ближе к их окончанию будем смотреть по заболеваемости. При ухудшении ситуации может быть принято решение о продлении дополнительных выходных и введению новых ограничительных мер, - сказал губернатор Василий Орлов.

Напомним, инициативу вице-премьера Татьяны Голиковой о введении на территории страны дополнительных выходных с 30 октября по 7 ноября поддержал Владимир Путин. При этом президент отметил, что в регионах, где ситуация с заболеваемостью коронавирусом близка к критической, выходные можно объявить уже с 23 октября.

Между тем, в связи с выходными, амурских школьников ждут каникулы, а в детских садах заработают дежурные группы. Внеплановые каникулы школам рекомендовано организовать с последующей корректировкой календарных и учебных планов таким образом, чтобы дети в полной мере успели освоить намеченные общеобразовательные программы. - Помимо этого, в преддверии продолжительных выходных учреждениям указано провести с участниками образовательного процесса профилактическую работу. Детям вновь напомнят о правилах безопасного поведения, внимание родителей будет акцентировано на превентивных мерах по сохранению здоровья семей, также им будут даны рекомендации по организации полезной занятости школьников, – прокомментировала заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева. В детских садах откроются дежурные группы. Принимать будут детей, чьи родители работают, несмотря на Указ. Работа дежурных групп возможна при условии соблюдения всех профилактических и противоэпидемических мер. В группах усилят «утренний фильтр», в случае, если у ребенка выявят признаки инфекционных заболеваний, его придется немедленно отправить домой. В колледжах же могут провести дистанционные занятия 1, 2 и 3 ноября. К обычному режиму учебные заведения Приамурья вернутся с 8 ноября.