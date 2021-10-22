QR-коды введут еще в семи муниципалитетах Амурской области

Мера распространится и на крупные ТРЦ Фото: архив

QR-коды введут еще в семи муниципалитетах Приамурья. Такое решение было принято в ходе оперативного штаба.

- Практика по введению QR-кодов в Благовещенске прошла успешно. Перечень, где данная система будет работать на предприятиях общепита, предлагаю дополнить еще семью муниципальными образованиями с высокой плотностью населения и заболеваемостью. Это Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск Райчихинск. При этом гражданам необходимо разрешить помимо QR-кода предъявлять бумажный сертификат о вакцинации, выданный в поликлинике. Военнослужащие также смогут предъявить справку по установленному образцу, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Между тем, Орлов уточнил, что это делается для тех, кто прошел вакцинацию, но по каким-то причинам не может получить QR-код. При этом амурчанам стоит помнить об ответственности за подделку документов о вакцинации – вплоть до уголовной.

Василий Орлов также поручил усилить контроль за общественным транспортом и обеспечить соблюдение в нем всех рекомендованных Роспотребнадзором мер профилактики. На пассажиров и водителей без масок поступает множество жалоб.

- Мы понимаем, что в связи с дополнительными выходными люди массово пойдут в торговые центры. Поэтому в целях борьбы с пандемией с 1 ноября система QR-кодов в Благовещенске будет распространена на крупные ТЦ. Их перечень будет определен в зависимости от площади, - сказал губернатор.