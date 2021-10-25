Коронавирус в Приамурье, последние новости на 25 октября 2021: QR-коды распространят по региону

При этом амурчанам стоит помнить об ответственности за подделку документов о вакцинации – вплоть до уголовной Фото: архив

QR-коды введут еще в семи муниципалитетах Приамурья. Такое решение было принято в ходе оперативного штаба.

- Практика по введению QR-кодов в Благовещенске прошла успешно. Перечень, где данная система будет работать на предприятиях общепита, предлагаю дополнить еще семью муниципальными образованиями с высокой плотностью населения и заболеваемостью. Это Благовещенский район, Белогорск, Свободный, Зея, Тында, Шимановск Райчихинск. При этом гражданам необходимо разрешить помимо QR-кода предъявлять бумажный сертификат о вакцинации, выданный в поликлинике. Военнослужащие также смогут предъявить справку по установленному образцу, - отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Между тем, Орлов уточнил, что это делается для тех, кто прошел вакцинацию, но по каким-то причинам не может получить QR-код. При этом амурчанам стоит помнить об ответственности за подделку документов о вакцинации – вплоть до уголовной.

Василий Орлов также поручил усилить контроль за общественным транспортом и обеспечить соблюдение в нем всех рекомендованных Роспотребнадзором мер профилактики. На пассажиров и водителей без масок поступает множество жалоб.

- Мы понимаем, что в связи с дополнительными выходными люди массово пойдут в торговые центры. Поэтому в целях борьбы с пандемией с 1 ноября система QR-кодов в Благовещенске будет распространена на крупные ТЦ. Их перечень будет определен в зависимости от площади, - сказал губернатор.

Кроме того, в регионе могут продлить «коронавирусные» выходные. Это сделают, если ситуация с заболеваемостью в регионе ухудшится

- Ситуация с коронавирусом в Амурской области усложняется. Пока принято решение о введении дополнительных выходных в аналогичные даты с федеральными. Ближе к их окончанию будем смотреть по заболеваемости. При ухудшении ситуации может быть принято решение о продлении дополнительных выходных и введению новых ограничительных мер, - сказал губернатор Василий Орлов.

В связи с выходными, амурских школьников ждут каникулы, а в детских садах заработают дежурные группы. Внеплановые каникулы школам рекомендовано организовать с последующей корректировкой календарных и учебных планов таким образом, чтобы дети в полной мере успели освоить намеченные общеобразовательные программы.

- Помимо этого, в преддверии продолжительных выходных учреждениям указано провести с участниками образовательного процесса профилактическую работу. Детям вновь напомнят о правилах безопасного поведения, внимание родителей будет акцентировано на превентивных мерах по сохранению здоровья семей, также им будут даны рекомендации по организации полезной занятости школьников, – прокомментировала заместитель председателя Правительства области – министр образования и науки области Светлана Яковлева. В детских садах откроются дежурные группы. Принимать будут детей, чьи родители работают, несмотря на Указ. Работа дежурных групп возможна при условии соблюдения всех профилактических и противоэпидемических мер. В группах усилят «утренний фильтр», в случае, если у ребенка выявят признаки инфекционных заболеваний, его придется немедленно отправить домой. В колледжах же могут провести дистанционные занятия 1, 2 и 3 ноября. К обычному режиму учебные заведения Приамурья вернутся с 8 ноября.