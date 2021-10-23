Водитель погиб, локомотивная бригада – в больнице: КамАЗ столкнулся с поездом в Приамурье

От столкновения сошли с путей порядка 14 вагонов. Фото: прислано в редакцию очевидцем происшествия

В субботу, 23 октября, в 10.58 по местному времени грузовик столкнулся с локомотивом на станции Ледяной в Свободненском районе Амурской области. Водитель погиб на месте.

Как рассказали в пресс-службе Забайкальской железной дороги, водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения: он въехал на железнодорожные пути в то время, когда светофор горел красным, и оказался прямо на пути у грузового поезда.

- Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. Локомотивная бригада доставлена в больницу, водитель автомобиля погиб, - уточнили в ведомстве.

Из-за столкновения с рельсов сошёл локомотив в 14 вагонов. Из-за этого оказался задержан пассажирский поезд №8 движущийся из Омска во Владивосток. Для координации действий на Забайкальской железной дороге работает оперативный штаб.

На месте уже работает экипаж ГИБДД МО МВД России «Свободненский». Инспекторы регулируют транспортное движение, дорога перекрыта, - уточнили корреспонденту «Комсомольской правды – Благовещенск» в УМВД России по Амурской области.

Сейчас специалисты ликвидируют последствия схода вагонов.