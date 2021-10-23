Машинист поезда, столкнувшегося с грузовиком в Приамурье, не смог сам выбраться из локомотива

Грузовик не успел проехать переезд до столкновения с поездом. Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Амурской области ликвидируют последствия столкновения поезда и грузовика, произошедшего утром 23 октября.

Напомним, водитель КамАЗа нарушил правила дорожного движения: он проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на железнодорожный переезд перед грузовым поездом. Машинист резко затормозил, но от столкновения это не спасло. Водитель машины погиб на месте.

Локомотивная бригада при столкновении выжила, но пострадала. Машиниста, до последнего пытавшегося избежать опасного столкновения, из локомотива пришлось доставать спасателям.

- Прибывшие к месту происшествия пожарные Свободненского пожарно-спасательного гарнизона извлекли из локомотива пострадавшего машиниста и передали медицинским работникам. Локомотивная бригада доставлена в больницу, - рассказали в Главном управлении МЧС РФ по Амурской области.

На кадрах с места происшествия запечатлён сам момент спасения. Машиниста вытаскивали на носилках через узкую дверь, причём держать носилки спасателям приходилось высоко на вытянутых руках.

- Держу в руках, слезай! Давай-давай! Всё нормально, вытаскиваем! – слышны комментарии спасателей.

Также в ролике можно наблюдать работу оперативного штаба, развёрнутого в Главном управлении МЧС России по Приамурью. Оттуда контролируются работы по ликвидации последствий столкновения – из-за ЧП с путей сошли и опрокинулись 14 вагонов, в том числе груженых углем.