Какая монета стоит 5 тысяч рублей?

Благовещенские коллекционеры ищут и редкие значки, и кукол Фото: Юлия ГОМАН

«Хлам», «старье», «мусор»… Нередко именно так думают о вещах, доставшихся от бабушек и дедушек. Что бы это ни было: чашки с отколотыми краями, статуэтки со стертой краской, выцветшие открытки, фотоальбомы, где нет ни одного знакомого лица - все это без разбора отправляется на свалку. А если мы скажем вам, что самые неприметные предметы из «бабушкиного сундука» могут стоить целое состояние?

Упущенные моменты

Когда речь заходит о редких коллекционных вещах, люди сразу переключаются на эпоху: мол, чем старше - тем дороже. Именно из-за этого заблуждения некоторые люди выбрасывают пусть не старую, но очень ценную вещь.

Когда речь заходит о редких коллекционных вещах, люди сразу переключаются на эпоху Фото: Юлия ГОМАН

- Коллекционные предметы, конечно, делятся по эпохам, но в плане цены некорректно учитывать только ее. Да, если говорить в целом, дореволюционные времена будут дороже, но отдельный лот советского времени может стоить в разы больше, потому что экземпляр - штучный, - объясняет Евгений Литус, благовещенский неокраевед и коллекционер.

Большую роль в формировании цены играют нюансы. Например, в иконописи коллекционеры и антиквары будут смотреть на школу, возраст, сюжет, автора и даже материалы: чем написано, на чем написано и чем инкрустировано. Если вещи тиражные, такие как открытки, статуэтки, календари, книги, будут учитывать редкость конкретного предмета.

Не всегда то, что старше, - дороже Фото: Юлия ГОМАН

- Случается так, что тираж изначально мог быть очень высоким. Например, берем 30-40-е годы прошлого века: портретов, открыток, книг с изображением Иосифа Сталина - огромное множество. И в моменте это ничего не стоило. Но когда разрушали культ личности, эти предметы уничтожали, и сейчас их осталось мало, - приводит пример Евгений Александрович. - Так же случилось с дореволюционными предметами, связанными с церковью и императорским домом. В моменте - безумно тиражные вещи, не имеющие антикварной и исторической ценности. Но благодаря революции, которая выжгла все это пролетарским огнем, вещи стали раритетами, которые сложно найти. Так с любой эпохой. В моменте все сегодняшнее неинтересно, но стоит оглянуться назад: пейджеров уже нет, кнопочные телефоны почти канули в лету.

Чем больше всего увлечены коллекционеры Благовещенска, сказать сложно, признается Евгений Литус. Но, по мнению неокраеведа, на первое место можно поставить монеты, затем - значки, а потом - все остальное.

- Если говорить об открытках, это дореволюционные экземпляры с видами Благовещенска. За такие лоты местные коллекционеры даже бьются на электронных аукционах, - добавляет эксперт.

Перебирая старые вещи, важно помнить, что ценными могут оказаться самые неожиданные предметы. Например, сейчас высоко ценятся все крупные игрушки советских времен, начиная с машинок от 50 см, заканчивая метровыми куклами. Огромный интерес вызывают елочные игрушки сталинского периода: многие были сделаны вручную, и таких экземпляров очень мало.

Большую роль в формировании цены играют нюансы Фото: Татьяна РЯБОВА

Сам себе антиквар

Всем должны заниматься профессионалы, убежден Евгений Литус, в том числе вопросами антиквариата и коллекционирования. Как правило, это антиквары.

- Сейчас набирают популярность антикварные магазины и блошиные рынки. Но тут не должно быть иллюзий. Если вы увидите, что коробка чего-нибудь продается за десять тысяч рублей, это не значит, что реальная цена действительно такая, - предупреждает Евгений Александрович.

Кроме того, перекупщик или антиквар могут взять проценты от продажи, и первоначальный владелец получит меньше за свой товар в два-три раза. Например, есть старинный сервиз, который стоит 200 тысяч рублей, и продадут его действительно за такую сумму, но тот, кто принёс сервиз посреднику, при хорошем раскладе получит около 100 тысяч. Поэтому, если вы хотите заработать на своём раритете, не обращайтесь к посреднику, а занимайтесь продажей сами, советуют профессионалы.

На счастье заинтересованным, в XXI веке есть хорошее подспорье для самостоятельной оценки тех или иных предметов. Самый очевидный вариант - проанализировать похожие лоты на электронных площадках. Но здесь есть риск взять пример с недобросовестных продавцов.

Ценными могут оказаться самые неожиданные предметы Фото: Юлия ГОМАН

- Некоторые предметы выставляют по принципу: «Я художник, я так вижу». Красная цена может быть пять тысяч рублей, а продавец говорит - нет, я миллион хочу, - поясняет Евгений Александрович.

Другой вариант - запустить аукцион. Есть даже специальные сайты, где это возможно. Цена может начинаться от рубля и подниматься до десятков, а то и сотен тысяч. Если лот заметят, за него начнется «битва».

- Но это тоже не панацея, - предостерегает эксперт. - Может быть «нерыночный день», либо ценители этих предметов в данный момент были в отпуске или на все «забили». Иногда даже редкие предметы уходят за низкую цену. В общем, везде есть свои плюсы, минусы и риски.

Ценные свалки

Как известно, любой предмет может быть выброшен. Нередко на свалках находят редчайшие экземпляры книг, рукописи, редкие сервизы и антикварную мебель. Как отмечают неокраеведы, первой в мусорку летит «бумага» - это документы, фотографии, книги. Следом - старые вазы и битые кружки, и уже потом что-то крупное.

- Когда мы ходим по заброшенным домам, нередко думаем - была бы большая удача наткнуться на помойку. В буквальном смысле. Люди ведь выбрасывают то, что кажется ненужным: бутылки, коробки, пачки из-под сигарет, а для нас сегодня это очень ценный культурный слой, - признается Евгений Литус.

Обычно старые семейные архивы оказываются на свалке в случаях смерти пожилых бабушек, дедушек или родителей. Либо дети, не разбирая вещей, продают квартиру, а новые владельцы все выбрасывают не глядя, либо сами потомки не видят ценности в старых ветхих бумагах.

Нередко на свалках находят редчайшие экземпляры книг, рукописи, редкие сервизы и антикварную мебель Фото: Юлия ГОМАН

- Мы ездили на свалку и там таких историй наслушались! Люди даже деньги выбрасывают. Не специально, конечно, - оставили, забыли, выкинули. Конечно, у нас сердце болит, когда выбрасывают исторические вещи, - признается Евгений Александрович. - Но я не осуждаю и не обвиняю людей. Ну давайте объективно - вот смотрит человек на вещь и не понимает ее ценности. Со временем только начинают осознавать, что вот такие игрушки у них в детстве были, вот у бабушки что-то еще было, а я вот эту лошадку помню.

Сам Евгений Литус любит бумажные находки.

- У нас с Русланом Башмаковым (коллекционер и антиквар из Благовещенска. - Прим. ред.) градация интересов. Я обожаю бумагу, он - металл. То есть для меня самое ценное - это фотографии, архивные документы, газеты, книги. А для него - всякие велосипедные номера, номера домов, улиц, аншлаги, - делится Евгений Литус.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Монетами советского и постсоветского периодов интересуются многие коллекционеры страны. Амурчане не исключение. Как рассказывает Евгений Литус - это очень коварные предметы, особенно юбилейные тиражи. Может быть так, что тираж вроде бы есть, а цена все равно взлетает, потому что найти отдельные монеты из серии становится трудно. Красочный пример - металлические «десятки», посвященные регионам и городам.

- Все монеты выпускались одинаковыми тиражами. Но именно Чечню найти сейчас очень тяжело, и на сегодняшний день цена на нее доходит до пяти тысяч рублей. Просто этих монет нет. Долгое время коллекционеры думали: «Что за бред, с чего бы я покупал десять рублей с Чечней за 500 рублей? Подожду, пока она попадется мне в магазине на сдачу». Потом она стала стоить тысячу рублей. И когда все поняли, что ее не будет, люди стали платить гораздо больше, чтобы закрыть дырку в своем альбоме и не разрывать коллекцию, - рассказывает Евгений Литус.

У интересных серийных монет сравнительно небольшой объем, а интерес с каждым годом только растет, поэтому стали цениться разновидности, то есть обычные монеты с некоторыми особенностями: где-то листочек не там, где-то отсутствует знак монетного двора.

Неокраеведы также рассказали, на каких монетах можно заработать. Пора заглянуть в свои карманы, вдруг там целое состояние!

Редкие монеты:

2 рубля 1999 года с широким кантом, который словно поглотил части растения - около 250 рублей;

5 копеек 2003 года без обозначения монетного двора - около 1000 рублей;

Рубль 1998 года: листок растения должен касаться канта монеты Московского монетного двора - 2000 рублей;

2 рубля 2001 года, юбилейные монеты с Гагариным без знака монетного двора, который должен быть на аверсе - около 10 000 рублей;

1, 2, 5 рублей 2003 года - около 12 000 рублей.