Коронавирус в Приамурье, последние новости на 26 октября 2021: число заражений вновь растет

Заболеваемость среди детей также растет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Эпидобстановка в Амурской области снова ухудшается. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за минувшую неделю зарегистрировано 954 случая COVID-19, показатель заболеваемости составляет 122,0 на 100 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 6,5%.

Не поставили прививку от коронавируса 95,5% заболевших.

Большинство выявленных случаев – 268 – в областной столице. На втором месте Свободный – 90 заболевших, дальше идут Тында (68), Тамбовский район (66), Райчихинск (53), Ивановский район (36), Константиновский район (36), Белогорск (34), Бурейский район (31), Магдагачинский район (30), Зея (28), Зейский район (28), Сковородинский район (25), Михайловский район (23), Октябрьский район (23), Тындинский район (18), Мазановский район (17), Завитинский район (14), Свободненский район (13), Серышевский район (12), Благовещенский район (11), Шимановск (10), Ромненский район (10), Белогорский район (7), Архаринский район (3).

В форме ОРВИ болеют 69,1% зараженных, в виде пневмонии – 30,8%. Бессимптомная форма у 0,1%.

87% заболевших – это взрослое население, из них:

30-49 лет – 31%

50-64 года – 23%

старше 65 лет – 23%

18-29 лет – 10%

0-17 лет – 13 %

На прошедшей неделе зарегистрирован рост заболеваемости среди детей 1-6 лет – на 15,6%. Среди взрослых отмечается рост заболеваемости преимущественно в возрастной группе 65+ лет – на 38,9%, в возрастной группе 50-64 года – на 10,7%.

Под медицинским наблюдением находится 6 607 человек, бывших в контакте с больными COVID-19.