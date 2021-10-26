Житель Москвы заказал убийство двух человек в Амурской области

Обвиняемый много лет скрывался от следствия, используя поддельный паспорт Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Амурский областной суд закончил рассматривать уголовное дело в отношении жителя Москвы, который организовал в Приамурье заказное убийство двух человек.

Судом установлено, что преступление произошло в 2013 году. Тогда убитый занимался перевозкой горной породы на Покровском руднике в Зейском районе Приамурья. Подсудимый, в свою очередь, должен был ему многомиллионную сумму. Чтобы избавиться от долга, он решил организовать убийство руководителя и проживающую с ним женщину.

В ночь на 9 января 2013 года исполнитель убийства получил от организатора сумму, равную стоимости квартиры в Московском регионе. Затем он прибыл на место проживания потерпевших и выстрелил мужчину из ружья минимум два раза, а женщине нанес не менее 4 ударов колюще-режущим предметом в область жизненно-важных органов. Они умерли на месте.

С целью скрыть убийство, исполнитель по поручению организатора вывез тела в лес, где сжинал их в течение четырех часов.

После совершения преступления организатор скрывался от следствия и суда по поддельному паспорту и был задержан лишь 16 декабря 2019 года.

3 января 2021 года обвиняемый умер в следственном изоляторе Москвы из-за болезни.

В связи с возражением близких родственников обвиняемого против прекращения дела, которые требовали его реабилитации, уголовное дело было направлено в Амурский областной суд для рассмотрения по существу.

22 октября Амурский областной суд по результатам рассмотрения уголовного дела, не найдя оснований для реабилитации умершего обвиняемого, признал доказанной его вину.

Постановление в законную силу не вступило.