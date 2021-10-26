Девочка-подросток распылила в подъезде газ из перцового баллончика в ответ на замечание

В отношении матери девушки составлены административные материалы Фото, видео: УМВД России по Амурской области

В Благовещенске привлекут к ответственности законного представителя девушки-подростка, которая распылила газ из перцового баллончика в ответ на замечание мужчины.

В областной полиции рассказали, что происшествие произошло 17 октября в доме по Игнатьевскому шоссе. Группа подростков изрисовала подъезд и намусорила в нем. Когда один из жильцов сделал им замечание, девочка распылила газ. Мужчина обратился в полицию.

Заявителя расспросили, но дальше разбираться он не стал. Лишь попросил полицейских поговорить с детьми и убедить их убрать за собой.

Инспекторы ПДН установили личности детей, причастных к произошедшему. В отношении матери девушки, распылившей газ, составлены административные материалы по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ «Ненадлежащие исполнение родителями или иными законными представителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Они направлены в городскую комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения. Также решается вопрос о постановке подростка на профилактический учет в ПДН.

Стоит отметить, что 25 октября подъезд приведен в надлежащее состояние. Подростки отмыли стены, двери и пол, навели порядок в подъезде.