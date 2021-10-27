Коронавирус в Приамурье, последние новости на 27 октября 2021: прививки от COVID-19 сделали свыше 66% от плана

Для усиления работы по вакцинации в Благовещенске созданы дополнительные бригады медиков, в них вошли 40 волонтеров-студентов амурского медколледжа Фото: Минздрав Амурской области

Больше 66% от планового числа амурчан сделали прививку от коронавируса. Второй компонент получили 48, 9% от плана. В регионе активно идет ревакцинация от коронавируса.

- Несмотря на рост темпов вакцинации, на сегодняшний день они еще недостаточны. Только в четырех районах области процент вакцинированных жителей выше среднеобластных значений – это Селемджинский, Белогорский, Шимановский и Благовещенский районы. На остальных территориях показатель пока ниже среднего, в числе отстающих Мазановский район, где прививки поставили только 45,5 % жителей, а также Архаринский и Зейский районы. В областном центре доля вакцинированных от общего числа взрослого населения составляет 56,4%, -рассказала министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева.

Всего в регион поступило 400 600 комплектов вакцины. Процент использования составляет 80%.

Студенты вузов и ссузов начали вакцинироваться активнее, прививки поставили 60,9% от плана. Низкие темпы сохраняются среди призывников – 27,5%. Жители области старше 60 лет привиты от COVID-19 на 54,18 % от плана.

- Рост числа желающих поставить прививки мы прогнозировали. На сегодняшний день необходимо продолжать наращивать темпы вакцинации, уделив особое внимание работе мобильных пунктов, развернутых в торговых центрах. При этом необходимо организовать работу так, чтобы не создавать скопления людей, - отметил губернатор Василий Орлов.

По словам Леонтьевой, сегодня в пункты вакцинации в Благовещенске в день обращаются от 40 до 80 человек. Небольшие очереди возникают только перед открытием. Для усиления работы по вакцинации горожан в областном центре созданы дополнительные бригады медиков, в них вошли 40 волонтеров-студентов амурского медколледжа.