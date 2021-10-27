Красоте все возрасты покорны

На занятиях женщинам не только рассказали теорию, но и показали, как применять её на практике Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В Амурской области проходит интересный проект - «Вкус к жизни». Грант на него у министерства социальной защиты населения Приамурья выиграло региональное отделение «Союз пенсионеров России». Суть проекта состоит в том, чтобы научить пожилых женщин ухаживать за собой - наносить макияж, подбирать стиль и прическу. Примечательно, что это не только консультации, но и практика: по желанию, участниц может накрасить визажист и подстричь стилист.

От лекций до «Миссис Амурская область»

Уход за собой меняется ежесезонно, и об этом знают многие девушки. Но для пожилых дам такая информация оказалась в новинку. Правда, теперь они готовы дать фору любой молодой девушке в вопросах ухода, ведь для них провели занятия специалисты по визажу и стилю.

Всего занятий запланировано четыре - для жительниц Благовещенска, Белогорска, Тамбовского и Ивановского районов. Они должны охватить 60 человек - местных активисток «Союза пенсионеров». Заключительным этапом проекта станет конкурс «Миссис Амурская область». Планируется, что он охватит 15 муниципалитетов нашего региона.

- На сегодня такие конкурсы прошли в 10 муниципальных образованиях. Победительницы примут участие в областном мероприятии, которое пройдет в Благовещенске в конце ноября, - рассказала заместитель председателя амурского отделения «Союз пенсионеров России» Ольга Колесникова.

Стрижка только начата…

Корреспондент побывал на одном из занятий проекта. На нем женщинам благородного возраста объясняли, например, что следить за волосами - это не только помыть шампунем, но еще и нанести бальзам, сделать маску и защитить от воздействия температур.

- Лучший способ сохранить здоровье волос с возрастом - правильно заботиться о них и защищать от внешних агрессивных факторов, и прежде всего от ультрафиолетовых лучей. Используйте защитный спрей каждый раз, когда пользуетесь фенами или плойками. Он снижает вред от термического воздействия на волосы, - рассказала активисткам «Союза пенсионеров» на одной из лекций специалист Наталья Прокопова.

Рассказали женщинам и о том, какие стрижки рекомендуется делать, чтобы выглядеть свежо и молодо. К таким относятся, например, ультракороткая пикси с неровными и рваными прядями, мальчишеская гарсон, традиционное каре, каскад или боб. Не менее привлекательно будут смотреться длинные и средней длины волосы.

Рассказали женщинам и о том, какие стрижки рекомендуется делать, чтобы выглядеть свежо и молод Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Косметика - верный друг

Свой мастер-класс показала и Людмила Соколова, визажист учебного центра. Она нанесла профессиональный макияж нескольким участницам, продемонстрировав, как с помощью косметики можно освежить лицо.

Моделью Людмила выбрала женщину с пигментными пятнами - большим врагом женщин в возрасте. С помощью макияжа она рассказала, как выровнять тон лица, не используя при этом тональный крем.

- С помощью макияжа можно убрать покраснения, выровнять тон кожи. Чем меньше на коже вспомогательных веществ, тем лучше. Если пигментных пятен слишком много, то их можно точечно замаскировать корректором, а мелкие недочеты хорошо проработает карандаш, - отметила визажист.

После того как процедура завершилась, участницы признали, что визуально женщина действительно стала свежее и моложе.

ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ

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Волосы

• Старайтесь реже использовать фен, плойку или утюжок, в крайнем случае применяйте термозащиту.

• Не используйте в качестве защиты от высоких температур масло - при нагреве оно только усугубит ситуацию.

• При выходе на улицу зимой надевайте шапку.

• Откажитесь от химического воздействия и «сильных» красок.

• Обязательно применяйте увлажняющие средства и маски.

Лицо

• Умывайтесь теплой водой с мягким моющим средством вместо мыла.

• Наносите увлажняющий крем после умывания и в течение дня, когда кожа кажется сухой. Лучше всего подойдет увлажняющий крем с гиалуроновой кислотой или глицерином. Наносить его нужно, в том числе, на линию подбородка и шею, а для губ используйте бальзам.

• Выбирайте средство для кожи без отдушек. Это поможет уменьшить раздражение.

• Наносите солнцезащитный крем каждый день перед выходом на улицу, даже зимой. Крем предотвращает образование пигментных пятен и снижает риск заболевания раком кожи.