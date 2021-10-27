Амурские пожарные вытащили из горящего дома собаку и сделали ей массаж сердца

Пожар произошел в частном доме Фото, видео: @mchs.amur.obl

Пожарные из Амурской области спасают жизни не только людей, но и животных. Так, накануне они буквально с того света вытащили маленького пса.

Историю рассказала пресс-служба МЧС, и даже показала на видео. Сообщается, что пожар в частном жилом доме Белогорска произошел вчера, 26 октября.

Огнеборцы спасли не только дом и рядом стоящий гараж с автомобилем, но и маленького четвероногого «охранника». Пожарные вынесли собаку из задымленного помещения и провели реанимационные мероприятия – делали непрямой массаж сердца и принудительно подавали кислород с помощью средств индивидуальной защиты органов дыхания.

Через несколько минут питомец начал дышать самостоятельно.