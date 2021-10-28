Коронавирус в Приамурье, последние новости на 28 октября 2021: куда не пустят без QR-кода?

В 17 предприятий городжа без кода с 1 ноября не войти Фото: администрация Благовещенска

Власти Приамурья рассказали, для посещения каких торговых центров Благовещенска понадобится QR-код о прохождении вакцинации. В список вошли 17 предприятий города. Соответствующее распоряжение вчера, 25 октября, подписал губернатор Амурской области Василий Орлов.

Публикуем список, о котором говорится в документе:

1. Торговый центр «Амурская ярмарка», ул. 50 лет Октября, 15

2. Торговый центр «Бурхан», ул. 50 лет Октября, 15

3. Торговый центр «Большой», ул. Красноармейская, 102

4. Торговый центр «Небесный», ул. 50 лет Октября, 29

5. Торгово-развлекательный центр «Мега», ул. 50 лет Октября, 61

6. Торгово-гостиничный комплекс «XL», ул. Шевченко, 85

7. Торговый центр «Три кита», ул. Пионерская, 72

8. Магазин «Универмаг», ул. 50 лет Октября, 20

9. Торговый центр «Зея», ул. Театральная, 235

10. Торгово-развлекательный центр «Острова», ул. Мухина, 114

11. Торгово-развлекательный центр «Перекресток», Новотроицкое шоссе, 3

12. г. Спортивно-развлекательный комплекс «Ледяной», ул. 50 лет Октября, 42/1

13. Торговый центр «Малый Хуафу», ул. Пионерская, 66

14. Торговый центр «АСЯ», ул. Мухина, 110А

15. Торгово-развлекательный центр «Реал», ул. Театральная, 170

16. Торговый центр «Торговый Дом Центральный», ул. Красноармейская, 143

17. Торговый центр «Флагман», ул. Тенистая, 160

Для входа нужно будет предъявлять QR-код о вакцинации, бумажный сертификат или ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до визита.