Отец, спортсмен и всем пример: кто стал «Народным участковым» Приамурья

Александр Рязанский работает в полиции с 2007 года Фото: УМВД России по Амурской области

Победителем конкурса «Народный участковый - 2021» стал майор Александр Рязанский. Корреспондент «Комсомольской правды - Благовещенск» поговорил с ним и узнал, что подвигло мужчину выбрать для себя такую сложную, а в какие-то моменты даже опасную профессию.

По стопам отца

Александр Рязанский работает в полиции с 2007 года. Свой путь он начал с подразделения по делам несовершеннолетних, а потом перевелся в участковые уполномоченные полиции.

Майор рассказывает, что у него была спортивная семья, поэтому, окончив школу, он поступил в БГПУ на отделение физического воспитания и спорта. После получения высшего образования устроился работать тренером-преподавателем по волейболу в детско-юношескую спортивную школу. А затем Александру предложили должность инспектора, и он согласился.

- В связи с тем, что сотрудник ПДН должен был иметь педагогическое образование, и была вакансия в ОВД по Константиновскому району, мне предложили эту должность. Я согласился, потому что вакансия подразумевала работу с детьми. Но основной причиной перехода в ОВД было то, что там на протяжении 13 лет работал мой отец, который всегда был для меня примером для подражания. В сентябре 2014 года я перешел с ПДН в участковые. Там меньше бумажной работы и больше общения с людьми, - поделился майор.

Главное - доверие

Сейчас Александр Рязанский проходит службу в отделе полиции по Константиновскому району на должности старшего участкового уполномоченного. Под его охраной находится часть села Константиновка. На участке проживает 2647 жителей.

- Мой административный участок находится в районном центре и не является самым спокойным, но он мне нравится - здесь живет много хороших людей, - рассказывает участковый.

Со многими жителями Константиновки и Константиновского района у майора полиции доверительные отношения. И это, по его мнению, очень важно.

Быть примером каждому

Александр Рязанский отметил, что у него к себе очень высокие требования, ведь участковый должен быть примером для граждан. По его словам, главное в работе - не относиться к ней формально, а добросовестно выполнять свои обязанности и всегда помогать людям. Девизом по жизни для Александра стала фраза: «Относись к людям так, как ты хочешь, чтобы они относились к тебе». Именно такой позиции он придерживается в личной и профессиональной сфере.

Участковый рассказал и о трудностях своей профессии.

- Самое сложное, что приходится выполнять свои обязанности ежедневно, а также в праздничные и выходные дни. Помимо этого, участковый еще и должен быть компетентен в любой области, так как люди обращаются с различными проблемами в первую очередь именно к нему, - отметил Александр.

Но, несмотря на все сложности, Рязанский признается, что любит свою работу и каждый день идет на нее с удовольствием. Ему нравится общаться с жителями села и помогать им. К тому же его должность дисциплинирует и учит новому.

Переживает семья

Александр - отец двоих детей. Дочке девять, а сыну шесть лет. Семья понимает опасность его работы, поэтому очень переживает за папу.

Майор полиции рассказывает, что особенно они волнуются, когда он на службе ночью, находится в рейдовых мероприятиях или участвует в задержании преступников. Поэтому с работы главу семьи встречают всегда очень радостно.

- Когда родились дети, супруга на потолок прикрепила мою фотографию, чтобы они всегда чувствовали, что их отец рядом, даже если он на службе. Фотография на потолке висела около шести лет, - улыбается Александр.

Все для людей

Участковый признается, что благодарен работе за бесценный опыт, а также за то, что ему удалось познакомиться с большим числом людей, с которыми он по сей день поддерживает хорошие отношения.

При этом победа в «Народном участковом - 2021» на региональном уровне была для майора полиции приятной неожиданностью. За него проголосовали 6544 человека.

- Хочу выразить благодарность всем, кто меня поддержал. Очень приятно, что есть люди, искренне желающие тебе добра и всего наилучшего. Огромное спасибо за поздравления, ценю каждое слово, сказанное в мой адрес. Ваше внимание и позитив заряжают меня энергией и дают силы справляться с любыми трудностями. Благодарю вас за это! Желаю жителям села Константиновка, Константиновского района, Амурской области и всем, кто меня знает, крепкого здоровья и всех благ, - поблагодарил Александр Рязанский.

Заключительный этап конкурса

Все коллеги Александра Рязанского искренне поздравили его с победой во втором туре и пожелали удачи в следующем этапе. Участковый уже настраивается на победу.

- Так же, как в спорте, перед любыми соревнованиями есть небольшое волнение. Однако поддержка людей, которые в меня верят, дает силы на участие в заключительном этапе конкурса, - поделился майор полиции.

Александр Рязанский будет представлять Амурскую область на заключительном этапе Всероссийского конкурса МВД России «Народный участковый - 2021» с 1 по 10 ноября.

Не работа, а образ жизни

За годы службы в полиции константиновский участковый неоднократно поощрялся руководством. В УМВД по Амурской области отмечают, что он заслуженно получил наибольшую поддержку от населения.

- Благодаря профессионализму и ответственному отношению к своей работе у Александра Рязанского установлены доверительные отношения практически со всеми жителями вверенного ему административного участка. Граждане знают, что за помощью к своему участковому можно обратиться в любую минуту. Александр Александрович всегда готов ее оказать, принять заявление, провести профилактическую беседу, предотвратить преступление. Ведь работа участкового - это не просто работа, это образ жизни. Трудиться приходится в круглосуточном режиме, - прокомментировали в ведомстве.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ребенок раскрыл кражу

Мы не могли не попросить Александра Рязанского поделиться интересным случаем, произошедшим на службе.

- Как-то я работал по краже. Были уже проработаны все версии и опрошено большое количество населения. Оставалось уже мало шансов найти похищенное - и вдруг на помощь пришел маленький ребенок, - вспомнил Александр. - Четырехлетний малыш в присутствии мамы случайно услышал наш разговор про кражу и сказал, что знает, кто это сделал и где живет нарушитель. Полученная от ребенка информация могла бы показаться сомнительной, но, к большому нашему удивлению, подтвердилась - преступление было раскрыто.

КОНКРЕТНО

Всероссийский конкурс «Народный участковый» проводится МВД России ежегодно. Акция должна способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формированию позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. Мероприятие проводится в три этапа. В рамках первых двух лучшего участкового выбирают жители Приамурья с помощью онлайн-голосования на сайте УМВД России по Амурской области.

Третий этап конкурса пройдет с 1 по 10 ноября на сайте «Комсомольской правды». Торжественное награждение победителей состоится в МВД России в канун Дня участкового уполномоченного.