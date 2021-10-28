Сказка, комедия, размышление: что смотреть в театре

Амурский областной театр драмы на этой неделе предлагает к просмотру сразу четыре постановки Фото: Амурский областной театр драмы

Амурский областной театр драмы на этой неделе предлагает к просмотру сразу четыре постановки. Еще два спектакля поставят в областном театре кукол - и лишь один из них рассчитан на малышей.

Посмеяться в пятницу

В последний рабочий день этой недели, 29 октября, в 18.30 имеет смысл сходить на комедию в двух действиях «Игроки» (12+). Она представляет собой двухчасовую адаптацию пьесы Н. В. Гоголя, в которой автор размышлял о природе лжи. Не случайно главные герои истории - карточные шулеры, решившие облапошить местного помещика. Удастся ли им это, можно узнать в драмтеатре.

Подумать в субботу

На следующий день, 30 октября, в 11.00 можно посетить Амурский областной театр кукол. Ребят приглашают посмотреть сказку «Кто сказал «Мяу»?» (0+). По сюжету маленький Щенок слышит во сне загадочное слово «мяу» и решает во что бы то ни стало выяснить, кто же так говорит.

В том же театре кукол 30 октября в 17.00 показывают «Маленького принца» (12+). Это спектакль для тех, кто хочет понять: почему «мы в ответе за тех, кого приручили», для чего фонарщик зажигает свой фонарь каждую минуту и почему одна обыкновенная Роза может быть единственной.

Также в субботу, но уже в 18.00 другой философский спектакль начнется в театре драмы. Речь идет о «Весах» (16+) - истории об одной ночи в приемном покое родильного дома, где несколько мужчин ожидают появления на свет своих детей. В основе спектакля лежит одноименная пьеса драматурга Евгения Гришковца.

Отдохнуть семьей в воскресенье

В воскресенье заядлым театралам предлагается такой же богатый выбор.

В 11.00 в Амурском областном театре кукол снова покажут постановку «Кто сказал «Мяу»?» (0+), о которой мы подробно уже рассказали выше.

В 12.00 в Амурском областном театре драмы ждут на сказку «День рождения Машки Сидоровой» (6+). Машкой Сидоровой в этой истории зовут козу, любимицу всего подворья, в которую тайно влюблены все ее друзья. А именно: индюк Петя, сторожевой пес Полкан и вальяжный кот Ипполит. Вместе они собираются на праздник к своей подруге, который ничто не может испортить - кроме, пожалуй, хитрого волка Вовчика.

Если на предыдущие постановки лучше ходить с маленькими детьми, то следующая подойдет для просмотра с подростками. В 18.00 в драмтеатре запланирована комедия «Букет» (12+) - о сложных перипетиях супружеских отношений.

История начинается с того, что муж неожиданно приносит домой огромный букет - и это притом, что даже на праздники он дарил жене максимум три хризантемы. Неожиданный подарок едва не доводит супругов до развода. Грядущая свадьба дочери все только усугубляет: во время нее нужно прыгать с парашютом в тандеме, но как это сделать, если не доверяешь мужу?

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Мастер-классы для больших и маленьких

Применить свои творческие и иные таланты на этой неделе можно в музеях и библиотеке

Если вы хотите провести выходные созидательно, то отличным вариантом отдыха станет посещение мастер-классов. На этой неделе можно попробовать себя в создании лоскутной куколки, деревянной подвески, набойки на ткани.

Изящная малость

В музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова» который месяц уже проводятся занятия, позволяющие ненадолго вернуться в прошлое и представить, как коротали время дети в позапрошлом веке. Во время этих мастер-классов ребята занимаются рукоделием. Например, 30 октября в 16.00 в музее пройдет мастер-класс из цикла «Изящная малость» по росписи деревянной подвески (6+).

Применить свои творческие и иные таланты на этой неделе можно в музеях и библиотеке Фото: instagram.com (amurphilarmonia)

Еще больше занятий предлагается в воскресенье, 31 октября. В 13.30 состоится урок из цикла «Лоскутная кукла в богатом купеческом доме» под названием «Отдарок на подарок» (6+). Так называлась простая куколка, появившаяся благодаря древнему русскому обычаю «отдариваться» - дарить что-то в ответ на подарок. Изготавливается кукла в технике традиционной скрутки, с которой легко справится ребенок.

Позже, в 16.00, можно присоединиться к мастер-классу по верховой набойке на ткани «Купец с купчихой» (6+). На занятии можно познакомиться со старинной техникой нанесения рисунка на ткань при помощи деревянной печатной доски с рельефным орнаментом.

Подробнее о мастер-классах можно узнать в музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова» по телефонам 49-44-10 и 77-34-14.

Химия для начинающих

Наконец, не рукодельный, а научный мастер-класс проведут в Амурской областной детской библиотеке 31 октября в 11.00. На занятие «Химическая радуга» (6+) приглашают детей и подростков от 6 до 13 лет.

Вместе с педагогом ребята, применяя законы химии, создадут рукотворную радугу. А еще проведут опыт «химический порез» - научатся имитировать кровь, как это делают настоящие кинематографисты, и сделают «волшебный» платок - он меняет цвет в зависимости от влажности. Платок можно будет забрать с собой.

Занятие будет длиться один час, его цена составит 450 рублей (при наличии абонемента - 400 рублей). Запись открыта по телефону 8-924-672-15-61 (можно писать в WhatsApp).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Старые добрые песни прозвучат в библиотеке

В Благовещенске подходит к концу цикл концертов «Квартирник у соседей» - завершит его теплая встреча с певицей Мариной Горбачевой и гитаристом Сергеем Бегуном (12+).

Исполнители споют и сыграют о теплом и родном: о первых чувствах, о любимом городе, о детских воспоминаниях. Например, здесь прозвучит любимая многими «Александра» из кинофильма «Москва слезам не верит» и ностальгическая «Родина» Сергея Трофимова. Весь квартирник обещает быть пропитанным трогательной, почти домашней атмосферой - как и положено завершающему мероприятию.

Билеты на встречу можно приобрести на сайте Амурской областной филармонии, в том числе по Пушкинской карте. У тех, кто не приобретет билет онлайн, есть возможность купить его перед началом концерта в Амурской областной научной библиотеке, где и состоится встреча. Гостей ждут 29 октября в 18.30.

Куда еще сходить?

В Благовещенске подходит к концу цикл концертов «Квартирник у соседей» Фото: pexels.com

Встреча с предпринимателем Еленой Александровной Синьковой

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131, тел. 49-44-10

29 октября, 12.00

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Квест

Дом И. А. Котельникова

ул. Краснофлотская, 131, тел. 49-44-10

30 октября, 12.00

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Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, тел. 52-43-48

30 октября, 12.00

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Интерактивное мероприятие с элементами театрализации

Дом И. А. Саяпина

ул. Амурская, 216, тел. 52-43-48

30 октября, 15.00

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