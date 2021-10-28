Мероприятия в Благовещенске будут проходить в формате COVID free зон

При проведении мероприятий заполняемость залов будет скорректирована до 75% Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

С 1 ноября система QR-кодов заработает в торговых центрах, учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта Благовещенска. Теперь при их посещении горожанам и гостям амурской столицы нужно будет предъявить один из документов: QR-код или сертификат, подтверждающие вакцинацию от COVID-19, отрицательный ПЦР-тест, справку о перенесенном не более шести месяцев назад заболевании. Военнослужащим достаточно будет показать справку о вакцинации установленного образца.

Новая система заработает в 17 торговых центрах: ТЦ «Амурская ярмарка», ТЦ «Бурхан», ТЦ «Большой», ТЦ «Небесный», ТРЦ «Мега», ТГК «XL», ТЦ «Три кита», Универмаг, ТЦ «Зея», ТРЦ «Острова», ТРЦ «Перекресток», СРК «Ледяной», ТЦ «Малый Хуафу», ТЦ «АСЯ», ТРЦ «Реал», ТЦ «Торговый Дом Центральный», ТЦ «Флагман».

Также нововведение коснется абсолютно всех 12-ти библиотек города и Общественно-культурного центра, а также трех учреждений дополнительного образования – ЦЭВ им. В. В. Белоглазова, бассейн «Надежда», ДЮСШ № 3. Нормы также будут введены в областном краеведческом музее, кинотеатрах, театрах, концертных залах и областной филармонии.

Документы придется предъявить в фитнес- и тренажерных залах, клубах, спортивно-оздоровительном комплексе «Юность» и Центре боевых искусств (Новотроицкое шоссе, 8).

При проведении мероприятий заполняемость залов будет скорректирована до 75% при обязательном наличии масок, социальной дистанции и других мер профилактики.

Также мероприятия будут проходить в формате «COVID free зон» – участие в них смогут принимать только вакцинированные горожане. На входе гости мероприятия должны будут предъявить свой QR-код.