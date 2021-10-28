Чуть не спустили с лестницы: пьяные амурчане избили беременную переписчицу

Сообщается, что все происходило на глазах у ребенка Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Шимановске нетрезвая супружеская пара избила беременную переписчицу, когда та постучала к ним в дверь. Это случилось 24 октября. По словам местных жителей, все происходило на глазах у ребенка.

Как рассказали местные жители в социальных сетях, пострадавшую девушку хватали за куртку, толкали в стену и даже пытались спустить с лестницы. Помимо всего прочего, мужчина выхватил у девушки телефон и пытался скрыться с ним в квартире.

По данному факту было написано заявление в полицию, была начата проверка. Сегодня, 28 октября, региональная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела по статье «Побои». Прокуратура Шимановского района контролирует его расследование.