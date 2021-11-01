Коронавирус в Приамурье, последние новости на 1 ноября 2021: в регионе выявляют больше нарушений, связанных с COVID-19

За все время введения ограничений выявлено 3 758 правонарушений по статье 20.6.1 КоАП РФ Фото: администрация Благовещенска

В Амурской области продолжаются рейды по соблюдению ограничений, связанных с распространением COVID-19. Третью неделю на территории Приамурья фиксируется положительная динамика выявления нарушений ограничительных мер. Муниципальными образованиями и уполномоченными исполнительными органами власти выявлено 102 административных правонарушения, в предыдущем периоде было выявлено 78, а с 11 по 17 октября - 46 правонарушений.

За все время введения ограничений выявлено 3 758 правонарушений по статье 20.6.1 КоАП РФ.

Управлением региональной безопасности и противодействия коррупции регионе в связи с ведением системы QR-кодов были организованы проверки по соблюдению данных требований. Всего проверено более 80 объектов общественного питания в Благовещенске.

- Установлено, что в целом установленные ограничения исполняются. За период действия ограничений выявлено всего десять правонарушений, - отметил начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Евгений Ковтун.

В связи с расширением перечня объектов и территорий, где с 1 ноября вводятся QR-коды, главам муниципальных образований и представителям организаций, которых коснутся данные меры, направлены разъяснения правил работы системы и ответственность за их несоблюдение.

Напомним, с 1 ноября предъявлять QR-код будет необходимо в городах Белогорск, Зея, Райчихинск, Свободный, Тында, Шимановск, а также в Благовещенском районе при посещении объектов общепита, а на территории Благовещенска QR-код потребуют еще при посещении торговых центров, музеев, организаций физической культуры и спорта, кинотеатров, театров, концертных залов и библиотек.

Рейды по контролю за соблюдением системы QR-кодов и других ограничительных мер, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, будут продолжены на территории области.