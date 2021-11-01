Амурский участковый Александр Рязанский может стать лучшим в России

Сегодня, 1 ноября, стартовал завершающий этап XI Всероссийского конкурса «Народный участковый», который по традиции проводится в тесном сотрудничестве с «Комсомолкой». До 10 ноября вы можете отдать свой голос за одного из кандидатов на звание лучшего участкового страны. Сделать это можно на портале издательского дома «Комсомольская правда». Конкурс очень престижен, ведь сегодня в службе участковых – более 48 тысяч сотрудников.

Только один представитель от каждого субъекта РФ принимает участие в финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян.

Амурскую область представляет майор полиции Александр Рязанский. За свой трудовой опыт он смог заслужить доверие многих жителей, проживающих на вверенном ему участке.

С 2007 года Александр Александрович проходит службу в отделе полиции по Константиновскому району межмуниципального отдела МВД России «Михайловский» в должности старшего участкового уполномоченного полиции. А до этого он работал тренером-преподавателем в детско-юношеской спортивной школе Константиновки.

- Работать я пришел еще в милицию, почти 14 лет назад, по стопам своего отца, - рассказывает Александр Рязанский. – Семь лет прослужил в подразделении по делам несовершеннолетних, а после перевелся в участковые уполномоченные полиции. Мне нравится моя работа, я люблю помогать людям.

Под охраной майора полиции находится часть села Константиновка. На участке проживает 2 647 человек.

Местные знают, что обратиться к Рязанскому за помощью можно в любую минуту. Он всегда готов принять заявление, провести профилактическую беседу, предотвратить преступление. Ведь работа участкового – это не просто работа, это – образ жизни. Трудиться Александру Александровичу приходится в круглосуточном режиме.

За годы своей службы в полиции Александр Рязанский неоднократно поощрялся руководством.

Бывали и курьезные ситуации. Например, летом 2020 года сотрудники ДПС задержали двоих человек, которые перевозили наркотики в автомобиле. На место происшествия в составе следственно-оперативной группы прибыл и Александр Александрович. В это время один из задержанных попытался скрыться. Участковый побежал за ним. Пробежав около 100 метров, задержанный, оглянувшись назад, узнал в сотруднике полиции своего преподавателя, который его тренировал в детстве. Поняв, что не сможет убежать от него, молодой человек остановился и добровольно сдался полицейским, пояснив, что если бы он знал, что за ним побежит его тренер, то не стал бы убегать вообще. Вот такая неожиданная встреча произошла спустя более 10 лет.

Результаты онлайн-голосования будут сопоставлены при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Торжественная церемония награждения и вручения главного приза – внедорожника УАЗ «Патриот» Ульяновского автомобильного завода состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

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Все накрутки будут фиксироваться и автоматически отсеиваться, а реальные голоса обновляться в 12.00 и 17.00 по московскому времени.

Организатор оставляет за собой право провести технический аудит протоколов голосований и удалить голоса, которые будут считаться накрученными.

ВАЖНО!

Если вы проголосовали, результаты не отобразятся сразу, рейтинг обновляется два раза в день - в 12:00 и 17:00 по московскому времени.

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