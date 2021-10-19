Три стадиона благовещенских школ модернизировали в этом году

В торжественной обстановке открылся обновлённый стадион школы №2. Теперь здесь есть футбольное поле с искусственным покрытием, беговая дорожка, яма для прыжков, тренажеры.

Кроме этого, на стадионе обустроили тротуар и освещение, установили трибуны, подиум и площадку для флагштока.

Ранее открылся обновлённый стадион школы №27. Здесь для школьников сделали современные футбольную и баскетбольную площадки, 100-метровую беговую дорожку и тренажёры, на которых смогут заниматься ребята с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, на территории стадиона сделали систему водоотведения, территорию благоустроили и огородили.

Строительство нового стадиона прошло в рамках мероприятия «Модернизация систем общего образования» муниципальной программы «Развитие образования города Благовещенска» за счет областных средств при софинансировании городского бюджета.

По этой же программе в Благовещенске обновили стадион школы №13, где после ремонта появилось новое ограждение и освещение. Обновленное футбольное теперь с искусственным покрытием. Здесь же установили тренажеры и новое спортивное оборудование для проведения игр в футбол, в хоккей, в волейбол, гимнастических упражнений и занятий по легкой атлетике. Кроме этого, появилась площадка, оборудованная для занятий детей с ограниченными возможностями здоровья. На трибунах оборудованы места для детей, передвигающихся на креслах-колясках.