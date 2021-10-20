В Константиновском районе по дорожному нацпроекту закончен ремонт двух улиц в селе Новотроицкое

Комплексный ремонт двух участков региональных дорог: улицы Советская и переулка Дорожный, проходящих через село Новотроицкое Константиновского района, выполнен в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Обе автомобильные дороги проходят по центральной части села. Протяженность участков ремонта составила почти 3 км.

- Ремонт этих участков направлен в первую очередь на обеспечение безопасных и комфортных условий для всех участников дорожного движения. На улицах расположены социальные объекты: новотроицкая средняя общеобразовательная школа, фельдшерско-акушерский пункт, отделение почтовой связи и сельский Дом культуры. Мы сразу предусматриваем в ремонте установку освещения, обустройство автобусных и пешеходных зон, восстанавливаем покрытие в современном исполнении, которое позволит удлинить межремонтные сроки, обновляем дорожные знаки и наносим разметку полимерным пластиком, - подчеркнул министр транспорта области Александр Зеленин.

На объектах подрядная организация провела восстановление земляного полотна и системы водоотведения, устройство асфальтобетонного покрытия и линии уличного освещения, обустройство пешеходного перехода и металлической трубы, обновление остановочных павильонов и дорожных знаков. После проведения работ нанесена дорожная разметка.

- Ремонт дороги выполнен на хорошем высоком уровне, все три километра освещены, дорога стала широкая, линии разметки есть, обочина появилась. В вечернее время стало приятно выходить на прогулки. Жители села, родители и педагогический состав школы очень благодарны за выполненный комплексный ремонт дороги. Мы попросили отдельно от ремонта облагородить территорию между дорогой и школой, и добавить съезды к домам, дорожники из Амурупрадора сказали помогут нам, - рассказал представитель общественного контроля Константиновского района Николай Борисенко.

Напомним, благодаря реализации нацпроекта на территории Амурской области в 2021 году в нормативное состояние планируют привести 29 объектов общей протяженностью 90 км. Это 80 км региональных трасс и магистралей (22 участка) и 10 км дорог местного значения (7 объектов).