Амурские предприятия впервые погасили всю задолженность по зарплате перед сотрудниками

Мониторинг задолженности по заработной плате специалистами управления занятости населения региона ведётся с 2009 года. С этого времени работодатели Приамурья впервые оказались без долгов перед своими сотрудниками.

Максимальный размер долгов по заработной плате в течение текущего года фиксировался в организациях строительной сферы в июне – 30,5 миллиона рублей. Денег «не досчитались» 280 работников.

- На сегодняшний день задолженность по заработной в организациях, осуществляющих деятельность на территории области, в том числе финансовое обеспечение деятельности которых осуществляется за счет областного и местного бюджетов, отсутствует, - уточнили в управлении занятости населения Приамурья.

С начала текущего года погашены долги в 32 организациях области в размере 492,2 миллиона рублей перед 8841 работниками, в том числе в семи организациях, задействованных на объектах федерального значения (космодром «Восточный», Амурский ГПЗ и т.д.) в сумме 463,9 миллионов рублей перед 8578 работниками.

- По итогам 2020 года задолженность по заработной плате погашена в 68 организациях области в размере 66 миллионов рублей, в том числе в полном объеме погашена задолженность перед 977 работниками в 40 организациях области в сумме 27,7 миллионов рублей, - подчеркнули в областном управлении занятости населения.

В прошедшем году нарушения норм трудового законодательства, в части своевременной выплаты заработной платы, с самыми большими долгами перед работниками организаций, отмечались в строительной сфере, жилищно-коммунальном хозяйстве, а также в организациях, осуществляющих перевозки грузов неспециализированными автотранспортными средствами в мае 2020 года – 20,4 миллионов рублей (323 работников).

- Ситуация по погашению задолженности по заработной плате в организациях области находится на постоянном контроле Правительства области, контрольно-надзорных органов региона, - упомянули в региональном управлении занятости населения.

Работа по погашению задолженности по заработной плате в организациях всех форма собственности проводится в рамках деятельности межведомственной рабочей группы по решению вопросов погашения задолженности по заработной плате в организациях области, в том числе Правительством области, надзорно-контрольными органами области, заинтересованными государственными структурами всех уровней, отраслевыми министерствами, главами муниципальных образований городов и районов.