В Свободном появилась лыжнороллерная трасса

На прошлой неделе подрядчик сдал работы по обустройству лыжероллерной трассы длиной 1050 метров в микрорайоне Дубовка. Профильные тренеры Свободного уверены, что теперь подготовка лыжников выйдет в городе на новый уровень.

- Вопрос строительства трассы назревал давно, ведь лыжники должны иметь возможность тренироваться и в весенне-летний период, когда снега нет, - рассказывает директор МАУ «Центр спортивной подготовки города Свободного» Артем Коновалов. – Длина круга по проекту была 1050 метров, но по факту вышло немного больше, так как некоторые зоны расширили, чтобы детям было легче входить в повороты.

Стоимость строительства - более 17 миллионов рублей. Работы разделили на два этапа. В первом была произведена подготовка основания трассы, установка бордюрного камня, а в этом году - асфальтирование дорожки. Толщина покрытия – более 10 сантиметров, нижний слой – крупнозернистый, верхний – мелкозернистый».

Вторую неделю свободненские лыжники тренируются на лыжероллерах на новом покрытии. Тренер по лыжным гонкам Елена Степанова отмечает, что ранее в бесснежный период занятия строились по иному принципу.

- Летом у нас, в основном, бег, игровые виды спорта. На лыжероллерах удавалось проводить тренировки на стадионе «Торпедо», но не часто, так как не всегда есть возможность привезти все оборудование, - рассказала Елена Степанова. – Теперь тренировочный процесс, конечно, улучшится, так как можно круглогодично отрабатывать и классический ход, и коньковый бег.

В секции у Елены Валентиновны занимается 38 детей от 7 до 16 лет. Оборудования для всех хватает. Однако для спортшкол продолжается закупка нового спортивного инвентаря – 10 пар лыжероллеров были закуплена в этом году. МАУ «ЦСП» планирует в ближайшее время приобретение еще 10 пар.

Кроме того, более привлекательной лыжная база становится не только для спортсменов, но и горожан. Здесь построено шесть комфортабельных домиков с беседками и две отдельно стоящие беседки. Развитие зоны отдыха продолжается.

- Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. На лыжной базе есть пруд. Его мы тоже планируем превратить в новую точку притяжения: заказали четыре катамарана и пластиковые понтоны, чтобы сделать причал для них, - продолжил Артем Коновалов. - Планируем закупку веломобилей и электросамокатов, чтобы организовать здесь их прокат.

И как заверили в МАУ «ЦСП», отдыхающие не помешают тренировочному процессу. Когда будут идти занятия, гостям базы не будут выдавать инвентарь в прокат.