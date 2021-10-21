В Приамурье благоустраивают села по инициативе местных жителей

В селе Уркан одноимённого сельсовета Тындинского района при поддержке министерства финансов Приамурья благоустроили парк Победы. Здесь установили ограждение и лавочки, уложили тротуарную плитку и обновили памятник. Стоимость проекта – 1,6 миллиона рублей.

Более полутора миллионов рублей потратил Троицкий сельсовет Ивановского района на ремонт Дома культуры села Троицкое. Здесь привели в порядок крышу, заменили окна, сделали проводку и побелили стены.

1,5 миллиона рублей потратил Тутаульский сельсовет Тындинского района. В посёлке Тутаул заменили окна в торгово-общественном центре.

Усть-Нюкжинский сельсовет этого же района реализовывает проект по благоустройству спортивной площадки. В селе Усть-Нюкжа отсыпают территорию, делают беговые дорожки и устанавливают турники. На все работы потратят 1,6 миллиона рублей.

В селе Богословка Правовосточного сельсовета Ивановского района при поддержке регионального министерства финансов огораживают кладбище. Стоимость проекта – более одного миллиона рублей.

Правовосточный сельсовет уже воплотил в жизнь два проекта в ходе инициативного бюджетирования. В селе Некрасовка обустроили детско-спортивную площадку, установив игровой комплекс. Похожий проект реализовали в селе Правовосточное. Каждый из проектов стоил более одного миллиона рублей.

В селе Мирное Белогорского муниципального округа в ходе инициативного бюджетирования отремонтировали клуб: сделали отмостку, привели в порядок полы и стены. Стоимость проекта – около одного миллиона рублей.

Два похожих проекта реализовывает Гродековский сельсовет Благовещенского района. В сёлах Каникурган и Гродеково благоустраивают детские площадки – устанавливают игровые комплексы. Стоимость первого проекта – более одного миллиона рублей. Стоимость второго проекта – на полмиллиона рублей больше.

Всего в 2021 году по итогам двух конкурсов по программе поддержки местных инициатив в Амурской области победителями стали 277 проектов. На их реализацию из областного бюджета в общей сложности выделено более 374 миллионов рублей.