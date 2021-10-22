С начала года в Амурскую область поступило 17 новых аппаратов ИВЛ

Последняя поставка в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Амурской области» прошла в июле 2021 года. Тогда в регион поступило 79 единиц медицинского оборудования более чем на 130 миллионов рублей. В том числе 17 аппаратов ИВЛ на общую сумму в 77,4 миллиона рублей. Один аппарат искусственной вентиляции легких отправили в больницу поселка Прогресс, по 4 в Константиновскую, Архаринскую Райчихинскую и Ивановскую больницы.

- С начала года на базе нашей больницы 33 человека получили респираторную поддержку продолжительностью от 2-х до 23-х дней. На балансе у нас с учетом новой поставки теперь 10 аппаратов ИВЛ. Один из них работает в роддоме. Помогает дышать новорожденным, – рассказал Игорь Самарин, главный врач ГАУЗ АО «Ивановская больница».

А самым востребованным новое оборудование оказалось в Райчихинске. Там кислородную поддержку с начала года получило 250 пациентов.

- Новые аппараты ИВЛ позволяют оказывать квалифицированную помощь пациентам с разными заболеваниями, не только с коронавирусом, — отметил главный врач ГБУЗ АО «Райчихинская больница» Игорь Кушнарев. – На этом оборудовании мы оказываем помощь больным в послеоперационном периоде, с заболеваниями легких, при инсультах, отравлениях и черепно-мозговых травмах. У нас таких аппаратов 13.

В течение 2021–2025 годов по программе модернизации первичного звена здравоохранения запланировано приобрести 1049 единиц медицинского оборудования. На оснащение медицинских организаций 224 единицами медицинского оборудования в 2021 году предусмотрено 418,8 млн.