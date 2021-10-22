Село Бомнак признано призером всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В Москве подвели итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Он проводится для выявления примеров лучших проектов в области муниципального управления и распространения этого опыта на другие территории. Начиная с 2017 года, его участниками становятся городские округа, городские и сельские поселения. В этом году эксперты конкурса рассмотрели 1 031 заявку и определили 50 победителей.

Конкурс проводится в нескольких номинациях. Победители в каждой награждаются дипломами Правительства России и получают премию. В прошлом году по поручению Президента России призовой фонд был увеличен с 40 млн рублей до 1 млрд рублей, а количество победителей с 30 до 50.

Из Амурской области в федеральный оргкомитет в этом году поступило 6 заявок из Благовещенска, Тынды, Бомнакского сельсовета Зейского района, Нюкжинского сельсовета Тындинского района, Ивановского и Черемховского сельсоветов Ивановского района.

Бомнакский сельсовет стал призером конкурса в номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». В эту номинацию заявки поступили от 263 муниципальных образований из 66 субъектов России. В проекте из Амурской области представлен опыт по сохранению культуры, традиций и уклада жизни эвенков. Здесь проходят национальные праздники, фестивали и форумы районного и регионального значений – День оленевода и охотника, Бакалдын, «Поющий Север». Мастера декоративно-прикладного творчества не раз представляли село и Амурскую область на международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера», этническом семинаре-практикуме «Самоцветы Севера» и российско-китайская ярмарке культуры и искусства. Большое внимание уделяется развитию национальных видов спорта. Традиционными стали спартакиады, посвященные празднованию Дня оленевода и охотника. Они привлекают внимание спортсменов со всего Зейского района.

- Опыт, который Бомнакский сельсовет представил на всероссийский конкурс, уникален, – говорит глава Зейского района Дмитрий Василенко. – Село раскинулось на берегу Зейского водохранилища, а его история уходит вглубь веков. Все это время здесь в мире и согласии живут эвенки и русские, украинцы и белорусы, татары и ненцы, якуты и ульчи. Здесь старшие передают молодым поколениям свой опыт в изготовлении национальной одежды, умении добывать зверя и заниматься оленеводством. Здесь чтут традиции предков, сохраняют самобытную культуру и национальный язык. Бомнаком интересуются туристы, краеведы, историки, потому что появление и развитие села неразрывно связано с именами выдающихся исследователей и ученых, народными промыслами и самобытной культурой эвенков.