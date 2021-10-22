В Приамурье начинается голосование в конкурсе «Поступки и люди»

Закончился прием заявок на участие в областном конкурсе социально значимых поступков «Поступки и люди». В конкурсе 7 номинаций: «Во имя жизни», «Гражданская позиция», «Большое сердце» «Семейные ценности», «Забота о людях, «Повод гордиться», «Мы вместе».

- Конкурс социально значимых поступков жителей Амурской области «Поступки и люди» вышел на новый, очень важный этап. На портале газеты «Амурская правда» начинается голосование за самых неравнодушных амурчан. У каждого из нас есть возможность познакомиться с фотографиями и уникальными историями живущих рядом с нами героев. Своим голосом поддержать тех, кто ближе по духу, с кем знакомы лично или просто живете в одном посёлке. Возможно, вы не знаете человека, но его поступок с теплотой отозвался в вашем сердце. Это замечательная возможность рассказать о примерах гражданской и человеческой позиции в своём окружении, поговорить с детьми. Присоединяйтесь к сообществу тех, кто ценит в человеке настоящее, - прокомментировала конкурс социально значимых поступков заместитель председателя Общественной палаты Амурской области Лариса Павлова.

На конкурс подано 77 заявок, больше всех конкурсантов номинировано на «Семейный ценности» и «Во имя жизни» - по 16 заявок. На втором месте «Гражданская позиция» и «Повод гордиться» - это по 11 заявок и на третьем «Забота о людях» - 10. На сайте партнера проекта - газеты «Амурская правда» в разделе «Конкурсы» народное голосование за номинантов проходит с 23 октября по 1 декабря. По итогам в каждой номинации будет определен победитель, который получит ценный приз и диплом конкурса в рамках торжественной церемонии в декабре.

С 7 сентября все желающие могли подать заявку в выбранной номинации в отношении себя, своего родственника, знакомого или коллеги. Выдвигать номинантов могли как физические лица, так и организации. Строгое соответствие критериям не являлось обязательным, главное, чтобы поступок был действительно значимым. Заявки принимались Общественной палатой Амурской области, подробная информация о конкурсе на сайте. Самой молодой участнице конкурса - Осадчей Тамаре Владимировне (номинация «Во имя жизни») - 18 лет. Самому старшему участнику - Приходько Александру Абрамовичу (номинация «Семейные ценности») - 85 лет.

Конкурс «Поступки и люди» третий раз проводится Общественной палатой Амурской области совместно с региональным Правительством и АНО «Агентство развития гражданского общества Амурской области» с 01 сентября по 20 декабря 2021 года. Цель конкурса – выявление наиболее ярких, значимых и социально ответственных поступков жителей Амурской области.