Из инженеров - в сыроделы: амурчанка запустила в работу свой бизнес при поддержке государства

Жительница Благовещенска Ирина Засельская открыла свое «дело» в прошлом году, но уже успела выйти на местные рынки со своей продукцией и полюбиться покупателям. Предприимчивая благовещенка открыла в городе сыроварню. До этого Ирина Зесельская работала на одном из энергетических предприятий. В прошлом году она решила пойти по стопам мужа и заняться бизнесом. Любовь к сыру и желание заниматься производством продуктов питания подтолкнули женщину к открытию собственной сыроварни.

- Сначала я училась варить сыры по видеоурокам в интернете. Полученные навыки отрабатывала дома на кухне. Тогда готовила сыр для родных и друзей. Знакомые мне как раз и посоветовали обратиться в Центр «Мой бизнес», где мне и помогли с запуском своего производства, - рассказала амурчанка.

Сперва Ирина Засельская нашла производителей качественного молока, затем – подходящее помещение. После закупила оборудование, инвентарь и сделала ремонт.

- Обратившись в Центр «Мой бизнес», я смогла закупить ещё оборудование, зарегистрировать свой бренд и сделать логотип. Сейчас на условиях софинансирования получаю юридическую поддержку, - поделилась владелица сыроварни.

Сейчас сыроварня Ирины Засельской еженедельно перерабатывает 400 литров молока. Из них получается 40-45 килограммов сыра, которого здесь 15 наименований: моцарелла, фета, камамбер и другие. Кроме этого, сыроварня производит топлёное масло и творог. Все это Ирина Засельская делает в одиночку. Сотрудников у неё пока нет, но в планах – привлечь наёмных работников:

- Начинала варить сыр в четырехлитровой кастрюле дома, а сейчас у меня специально оборудованная сыроварня. По первому образованию я - инженер, а теперь – сыродел-мастер. Причём я регулярно прохожу обучение, повышая профессионализм, - рассказала Ирина Засельская.

Напомним, Центр «Мой бизнес» Амурской области оказывает поддержку предпринимателям в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка предпринимательской инициативы». Впервые амурский «Мой бизнес» открыл свои двери 26 сентября 2019 года.

За это время специалисты провели более 5000 консультаций для бизнеса, организовал десятки мероприятий, в которых поучаствовали более 7000 бизнесменов, и, конечно, оказал сотни различных услуг.