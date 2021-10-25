Амурские общественники приобщили к шахматам детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

Авторы проекта – общественная спортивная организация граждан, нуждающихся в особой заботе «Поверь в себя». На его реализацию амурчане выиграли более 186 тысяч рублей в конкурсе социально-значимых проектов регионального министерства социальной защиты населения.

Цель проекта – профилактика правонарушений среди подростков и популяризация игры в шахматы. Участники проекта – дети в возрасте от 15 лет из малообеспеченных семей, ребята, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации и инвалиды. Всего 120 человек.

- В ходе проекта участники состязались в шахматном турнире, который собрал шахматистов со всего региона. Другое мероприятие – спартакиада для ребят, состоящих на различных видах учёта. Здесь участники играли в дартс, теннис, шашки, состязались в армрестлинге и пробовали свои силы в весёлых стартах, - разъяснили авторы проекта.

«Протяни руку помощи!» - не первый проект общественной организации «Поверь в себя». На грантовые средства амурчане реализовали уже пять своих инициатив. Все они были направлены на работу с детьми-инвалидами.

Для справки: в конкурсе министерства социальной защиты населения региона в этом году поучаствовали 26 социально ориентированных организаций региона. В итоге гранты выиграли 22 организации.