Правительство расширило программы дальневосточной и льготной ипотеки

Программу дальневосточной ипотеки, инициированную Президентом России, распространят на вторичное жильё в моногородах, находящихся на территории Дальневосточного федерального округа (ДФО). Постановление об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Необходимость корректировки связана с тем, что в большинстве монопрофильных городов ДФО почти невозможно купить квартиру на первичном рынке, а значит, и получить дешёвый жилищный кредит, предусмотренный программой. Утверждённое Михаилом Мишустиным постановление позволит решить эту проблему.

Напомним, что ставка по дальневосточной ипотеке составляет 2%. Она доступна молодым семьям (до 35 лет) или родителям-одиночкам, воспитывающим ребёнка в возрасте до 18 лет.

О принятом решении Михаил Мишустин сообщил в ходе заседания Правительства 22 октября. Оно поможет более чем 2 тысячам семей улучшить свои жилищные условия.

Также подписано постановление о внесении изменений в программу льготной ипотеки. Одобренный Правительством документ откроет возможность для кредитования граждан, желающих купить или построить частный дом, по ставке 7%. Получить дешёвый заём можно будет до конца действия программы льготной ипотеки – то есть до 1 июля 2022 года.

Постановление позволит выдать около 15 тыс. кредитов на покупку и строительство частных домов. Общая сумма займов превысит 30 млрд рублей.