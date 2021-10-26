Более 20 миллионов рублей выделено в этом году на «земельные сертификаты» для многодетных семей Благовещенска

Чтобы получить «земельный сертификат», обращаться благовещенцам никуда не нужно. Специалисты земельного управления администрации города Благовещенска самостоятельно приглашают горожан для получения документов.

Такая мера поддержки многодетных семей Благовещенска действует с прошлого года. Средства «земельного сертификата» – целевые. Их можно потратить на приобретение жилого помещения, на уплату первоначального взноса при получении жилищного кредита, на погашение основной суммы долга или уплаты процентов по жилищному кредиту, на покупку земельного участка площадью не менее 800 квадратных метров.

«Земельный сертификат» даёт получателям право в течение трёх месяцев обратиться в Благовещенский городской архивный и жилищный центр за оплатой. Сумма сертификата - 400 тысяч рублей. Она установлена исходя из средней рыночной стоимости земельного участка в Благовещенске, предназначенного для индивидуального жилищного строительства площадью 800 квадратных метров.

В этом году на обеспечение многодетных семей Благовещенска «земельными сертификатами» потратят 20,8 миллионов рублей, выделенных из областного и городского бюджетов. Выделенных средств хватило на то, чтобы обеспечить «земельными сертификатами» 52 благовещенских семьи. 17 из них уже реализованы.

В 2020 году обладателями «земельных сертификатов» стали 26 благовещенских семей. Тогда из регионального и местного бюджетов на реализацию дополнительной меры поддержки было выделено 10,4 миллионов рублей.

Сейчас в областном центре на учете по бесплатному предоставлению в собственность земельных участков состоит 700 семей.