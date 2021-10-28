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Общество28 октября 2021 7:20

Из ветхого жилья Амурской области переселят больше 2,5 тысяч человек

На эти цели регион получил сверхлимитную финансовую поддержку от Фонда ЖКХ
Василина ВАСИЛЬЕВА
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26 октября 2021 года правление государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило заявку Амурской области на предоставление финансовой поддержки, в том числе сверхлимитной, на реализацию федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда».

Сейчас Амурская область согласно одобренной заявке на реализацию мероприятий программы 2023-2024 годов для расселения жилья, признанного аварийным до 1 января 2017 года, получит из средств Фонда ЖКХ 3,23 млрд. рублей. В порядке софинансирования регион добавит 133,48 млн. рублей. Указанные средства будут направлены на переселение 2 560 человек из 1 150 жилых помещений общей площадью 44,76 тыс.кв.м. на территории 9 муниципальных образований.

Напомним, с 2013 года в регионе по программам переселения граждан из аварийного жилья, в том числе с участием финансовой поддержки Фонда ЖКХ переселено более 15,4 тыс. человек из 271 тыс. кв. м аварийного жилья.

С 2019 года, за два с половиной года реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», входящего в национальный проект «Жилье и городская среда», в Амурской области расселены более 34 тысячи квадратных метров аварийного жилищного фонда, в котором проживали 1,8 тысяч человек (более 800 семей).

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