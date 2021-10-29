Жителям Прогресса вручили ключи от новых квартир

В Прогрессе завершилось строительство одного из двух многоквартирных домов для переселения амурчан из аварийного жилья. В эксплуатацию сдали здание по адресу улица Пушкина, 5. Получателям квартир вручили ключи от нового жилья в торжественной обстановке.

Многоквартирный дом по улице Пушкина, 5 возвели в рамках муниципальной подпрограммы «Обеспечение доступным и качественным жильем населения рабочего поселка (пгт.) Прогресс» для переселения жителей аварийного жилого фонда (признанного таковым до 1 января 2017 года) национального проекта «Жильё и городская среда». В новом доме 48 квартир общей площадью 2 188,84 кв. м.

Жилые помещения в доме в основном двухквартирные. Все квартиры оборудованы приборами учета и современной сантехникой: ванна, раковина, мойка, унитаз. Отделка стен - обои, выполнены экраны над мойками и стены санузлов. В доме оборудованы тепловые узлы, выполнены мероприятия по энергосбережению и доступности для маломобильных групп населения.

Дворовая территория около дома благоустроена: заезды заасфальтированы, выделены автомобильные стоянки с местами для маломобильных групп населения, пешеходный тротуар выполнен из плитки с шероховатой поверхностью.

Также около дома для отдыха граждан оборудованы детские площадки с установкой детского спортивного комплекса, физкультурные площадки. На территории выделены площадки для хозяйственных нужд и размещения мусорных контейнеров.

Ещё один аналогичный дом в Прогрессе строят по этой же программе в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» по адресу улица Промышленная, 15. Он рассчитан на 46 квартир общей площадью 1 937,42 кв. м.

Всего на строительство этих двух жилых домов выделено 235,2 миллиона рублей, в том числе: из средств федерального бюджета – 228,1 миллиона рублей и средств областного бюджета – 7,05 миллиона рублей.

До конца этого года переезда ждут более тысячи амурских семей. Новое жилье переселенцы получают в рамках регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилья» национального проекта «Жильё и городская среда», который стартовал в Приамурье в начале 2019 года.