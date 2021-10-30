Амурским детям-сиротам предлагают жилье и работу в населенных пунктах БАМа

В Амурской области реализуется проект, направленный на социализацию лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, через получение профессионального образования и дальнейшее трудоустройство в населенных пунктах Байкало-Амурской магистрали с предоставлением жилья.

Лицам из числа детей-сирот, желающим переехать и трудиться в Тындинском районе, предлагаются вакансии в филиале открытого акционерного общества «Российские железные дороги», а также в других отраслях народного хозяйства на территории района, где есть стабильная работа с достойной оплатой труда, с возможностью карьерного роста.

Сироты, не имеющие нужного профессионального образования, имеют возможность пройти бесплатную профессиональную подготовку с целью дальнейшего трудоустройства.

Подробную информацию об условиях переезда и дальнейшего трудоустройства в населенных пунктах Байкало-Амурской магистрали лица из числа детей-сирот, ищущие работу и готовые к переезду, могут получить в министерстве социальной защиты населения по телефону 8(4162)200-269.