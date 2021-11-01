Губернатор Приамурья заявил, что система QR-кодов введена надолго

По мнению главы региона, Амурская область живет в очень мягком режиме с точки зрения ограничений Фото: Правительство Амурской области

Вчера, 31 октября, на канале «Россия 24» прошла «Прямая линия» с губернатором Амурской области Василием Орловым. В ходе нее глава региона рассказал о ситуации с коронавирусом на сегодняшний день и ответил на волнующие вопросы амурчан. В эфире также приняли участие министр здравоохранения Амурской области Светлана Леонтьева и главный врач областной инфекционной больницы Елена Саяпина.

Сегодня ситуация с COVID-19 в регионе остается сложной, несмотря на то, что по сравнению с регионами ДФО Приамурье выглядит лучше как по темпам вакцинации, так и по количеству заболевших. В среднем по стране вакцинация составляет 64,5%, тогда как в Амурской области показатель достиг 67% от плана.

- Система здравоохранения региона перегружена. И цифры по вакцинации абсолютно не радуют. Задача была к ноябрю выйти на уровень вакцинации 80%, что позволит сформировать коллективный иммунитет. Мы уже устали повторять, что другого способа победить пандемию не существует, - отметил Орлов.

В качестве примера он привел Амурский ГПЗ, где вакцинированы все сотрудники. Сегодня на площадке трудится 29 тысяч человек, из которых болеет только 53, и те в легкой форме. Кроме того, у нас есть муниципальные образования, в частности Селемджинский и Шимановский районы, где сформировался высокий уровень коллективного иммунитета. В этих районах в последнее время нет заболевших. Низкие темпы вакцинации в Благовещенске и Свободном – именно тут сосредоточено 57% заболевших.

На данный момент в Амурской области ежедневно фиксируется порядка 160 новых случаев коронавируса. Это больше, чем год назад на пике заболеваемости. Специалисты отмечают, что новые штаммы стали агрессивнее. Болезнь быстрее распространяется, дает больше осложнений, начали болеть дети.

При этом в сравнении с прошлым годом система здравоохранения готова лучше. Сегодня в регионе хватает лекарств и сизов, в достаточном количестве закуплены томографы.

- Кроватей у нас хватает, однако, за каждой койкой должен быть закреплен медицинский работник. И имеющиеся медики просто физически не смогут обслуживать большее количество пациентов, - сказал губернатор.

При этом по мнению главы региона, Амурская область живет в очень мягком режиме с точки зрения ограничений. Власти постоянно следят за тем, какие меры вводятся в других РФ, насколько они эффективны. Также оценивается опыт вакцинации других регионов и способы мотивации людей к ней.

- Изучали и тему призов. В некоторых регионов проводили розыгрыши вплоть до того, что и квартиры давали, чтобы людей мотивировать. К сожалению, это не работает или дает небольшую эффективность, поэтому мы такие меры не применяли. Тот, у кого голова на плечах, тот давно уже себе прививку сделал. А у кого головы нет, тут хоть чем заманивай, не работает, - высказался губернатор.

В области продолжает действовать система QR-кодов для общепита, торговых центров и ряд организаций, где возможны массовые скопления людей.

- Считаю, что система работает неплохо. Надеюсь, что мы сможем и дальше пройти в таком мягком режиме по ограничениям. Но здесь многое зависит от нашей дисциплины и ответственности. Для примера – в Москве сейчас полный локдаун. Не работает ни общепит, ни магазины, вообще ничего. Нам пока ситуация позволяет на такие меры не идти. Но если увидим, что ситуация усложняется, вариантов у нас не останется, - отметил глава Приамурья.

Отвечая на вопросы, поступающие в ходе прямого эфира, Василий Орлов рассказал также о детской заболеваемости в регионе и дистанционном обучении, возможности работать с медотводом, но без вакцинации, и предполагаемых сроках, на которые введены действующие ограничения.

На данный момент с диагнозом COVID-19 под наблюдением медиков находятся 800 детей, из них 59 лежат в больницах. При выявлении нового случая коронавируса, класс, в котором обучался заболевший ребенок отправляется на дистанционное обучение. Таких классов по области сейчас порядка 30. Однако, решения о переводе на дистанционку пока не принято. Такая мера приведет к снижению качества образования и создаст проблемы для родителей. Многим придется оставить работу и сидеть дома с детьми.

- Введенные сейчас ограничения, думаю, будут действовать очень долго. А может быть, и останутся навсегда. Некоторые страны уже заявляют о том, что бороться с коронавирусом с целью полной его победы бессмысленно, и нужно учиться жить с ним. И для того, чтобы наше общество могло полноценно жить в условиях коронавируса, нам необходимо выработать определенные механизмы защиты. Чем дольше некоторые люди будут сопротивляться вакцинации, тем дольше им будет некомфортно. В дальнейшем больше будет закрыто отраслей для непереболевших и непривытых граждан. Нужно настраиваться на длительный процесс, «пересидеть» период ограничений не получится. Не нужно пытаться обмануть систему, перестаньте себя уговаривать, что вас эта зараза обойдет стороной. Ограничения вводятся не просто так. Поверьте, нам не доставляет никакого удовольствия выслушивать жалобы бизнеса, слушать претензии граждан. У нас просто нет другого выхода. Вакцинация – единственный способ победить мутирующий вирус. Что касается медотводов, ни работать в местах скопления людей, ни посещать рестораны с ним нельзя. Нужно понимать: если у вас насколько ослабленное здоровье, что вы не можете пройти вакцинацию, это означает, что в нынешних условиях пандемии у вас очень высокий шанс заразиться коронавирусом и получить весь возможный «букет» осложнений. Нужно беречься, - прокомментировал Василий Орлов.

Амурчане также оказались недовольны тем, что не успевают сделать прививку за время работы пункта вакцинации. На это Василий Александрович ответил резко, отметив, что никто не запрещал делать этого ранее. Если несколько месяцев назад в день вакцинировалось порядка 500 человек в день, то сейчас эта цифра возросла до двух тысяч. Также Орлов отметил, что не стоит бегать за «Спутником Лайт» - он предусмотрен только для переболевших ковидом в последние полгода или для ревакцинации.

Тем временем власти задумываются и о вакцинации школьников. Пока этот вопрос находится на стадии разработки, вакцина еще тестируется. Но во многих других странах эта практика уже применяется, отметил Орлов.

Спрашивали амурчане и о том, планируется ли поставлять в область зарубежную вакцину. Василий Александрович отметил, что решать это должны более высокопоставленные власти, да и отечественная вакцина неплохо себя зарекомендовала.