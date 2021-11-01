Торговые центры Благовещенска опустели после введения QR-кодов

Где-то гипермаркеты отделены от других отделов стеной Фото: Татьяна РЯБОВА

С 1 ноября в Благовещенске расширено действие системы QR-кодов. Теперь непривитые амурчане не смогут посещать не только кафе и рестораны, но и в торговые центры. Несмотря на предстоящие праздники и выходные дни, когда предприниматели ожидают наплыв посетителей, людей в ТРЦ стало гораздо меньше, а продавцы начали переживать за выручку.

Обычно в ноябре люди стремятся купить теплые вещи к предстоящей зиме, поэтому в выходные дни магазины одежды пользуются популярностью. Но сегодня, 1 ноября, в торговом центре «XL» на удивление тихо и пусто. На входах, которые сейчас открыты, стоят проверяющие, сканирующие QR-код. Они отметили, что «проскочить» без кода или пройти по чужому пока никто не пытался.

- Жалко, что людей нет. Товар лежит, не знаю, распродадим ли, - поделилась тревогой продавец Ирина.

Все входы и выходы под наблюдением и в торгово-развлекательном центре «Острова». Проверяют QR-коды и сертификаты, просят показать паспорт. Иногда делают небольшие «поблажки»: людей просят назвать дату рождения, полные фамилию, имя и отчество или последние цифры номера паспорта, и пропускают без предъявления документа.

Общепит призывает горожан заказывать через приложение Фото: Татьяна РЯБОВА

Несмотря на жесткие ограничения, машин на стоянке перед ТЦ достаточно. И хотя в отделах меньше людей, чем обычно, кафе, столовые и рестораны не пустуют. Некоторые заведения общепита нашли выход из положения и поставили «киоски», где можно заказать навынос. Фастфуд также активно призывает использовать приложение для заказа на дом. К слову, QR-код проверяют как на входе в «Острова», так и на входе в каждое отдельное кафе.

Не наполнен людьми и супермаркет внутри торгового центра. Он теперь закрыт для тех, у кого нет сертификата о вакцинации. Но такая ситуация не везде.

В торговом центре «Флагман» гипермаркет остается доступен для людей без QR-кодов. Продуктовые ряды закрыли от основной территории торгового комплекса. Попасть в иагазин, а также в некоторые маленькие отделы, можно только через боковые входы. В этой части ТЦ есть бесплатные туалеты и банкоматы. В центральный вход можно зайти только по QR-коду, и здесь предпринимателям повезло меньше.

- С самого утра – тишина, люди плохо идут, - вздыхает продавец одного из отделов. – У нас уже появилась новогодняя продукция, впереди столько праздников. Боимся, что всю выручку потеряем…

Благовещенцы вдвойне заинтересовались доставкой продуктов. В ТРЦ «Флагман» можно заметить большое количество сотрудников службы доставки, которые готовят «продуктовые наборы».

Люди в торговых центрах сейчас поделились на два лагеря. Одни негодуют и возмущаются: неудобно, приходится носить с собой много документов, ожидание на входе, где иногда скапливается большая очередь. Другие напротив рады, что теперь в ТРЦ меньше людей, и шопинг стал гораздо комфортнее.