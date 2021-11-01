Видеоблогер из Британии посетил Благовещенск и удивился низкой стоимости такси

Мужчина даже разговорился с местным таксистом Фото: скриншот

Видеоблогер из Британии Bald and Bankrupt путешествует по всему миру. Недавно он опубликовал ролик о Благовещенске. В областной столице его заинтересовало заброшенное здание БВТККУ.

Мужчина порядком удивился низкой стоимости такси. Поездка длиною в 20 минут стоила чуть больше двух фунтов (около 200 рублей по курсу на 01.11.2021). За такие деньги в Британии далеко не уехать, отметил иностранец.

Не обошлось и без разговоров с таксистом. С водителем блогер поговорил о советской истории - Bald and Bankrupt хорошо знает русский язык и понял собеседника. Вот какой диалог у них вышел:

- Вы настоящий СССР человек.

- Да, я родился в СССР.

- Значит вы товарищ!

- Да, я не «новый русский», я товарищ!

После этого иностранцу объяснили, что Сибирь и Дальний Восток – это разные регионы, и он извинился за получившуюся путаницу.

О здании БВТККУ британец сначала подумал, что это – заброшенная фабрика. Но после того, как услышал, что это танковое училище, подумал, что там учили управлять танками. Но таксист объяснил, что там учили офицеров.

Не оставил без внимания путешественника и небольшой магазинчик в Моховой Пади, который он сравнил с «советским». Здесь он отметил большой выбор алкоголя и попытался найти пиво местного производства. Это ему не удалось.

Также Bald and Bankrupt попытался дойти до здания училища самостоятельно, через лес и пустыри. В какой-то момент он отметил: «Надеюсь, тут не ходят никакие Чикатило». Колючую проволоку над забором он назвал «ГУЛАГовской оградой».

- Как рассказал мне таксист, здесь учились офицеры. И располагалось танковое училище. Почему здесь, в Благовещенске? Потому что всего в паре миль проходит граница с Китаем. И с 1969 ситуация в регионе была напряжённая. И они построили на протяжении всей границы такие базы, – рассказал путешественник.

Попытавшись забраться в здание, британец сломал старую оконную раму. Затем он прогулялся по кабинетам, посмотрел на «советские» шкафы и обои и обломки, которые остались от флагштока. Он отметил, что здание явно нравится местным детям, которые любят гулять здесь по выходным.

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