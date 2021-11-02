Коронавирус в Приамурье, последние новости на 2 ноября 2021: амурчане пытаются хитрить с QR-кодами

Не все довольны введением новой системы Фото: Иван МАКЕЕВ

Со вчерашнего дня, 1 ноября, в Приамурье расширили область действия QR-кодов. Теперь она распространяется не только на заведения общественного питания, но и на торговые центры, кинотеатры, музеи, фитнес-залы и другие учреждения.

Сейчас в Амурской области введены нерабочие дни – до 7 ноября. Правда, никакого наплыва в торговых центрах нет. Посетителей там стало гораздо меньше. К примеру, в «XL» тихо и пусто. На входах стоят проверяющие, сканирующие QR-код. Они отметили, что «проскочить» без кода или пройти по чужому пока никто не пытался.

Все входы и выходы под наблюдением и в торгово-развлекательном центре «Острова». Проверяют QR-коды и сертификаты, просят показать паспорт. Иногда делают небольшие «поблажки»: людей просят назвать дату рождения, полные фамилию, имя и отчество или последние цифры номера паспорта, и пропускают без предъявления документа.

Несмотря на жесткие ограничения, машин на стоянке перед ТЦ достаточно. И хотя в отделах меньше людей, чем обычно, кафе, столовые и рестораны не пустуют. Некоторые заведения общепита нашли выход из положения и поставили «киоски», где можно заказать навынос. Фастфуд также активно призывает использовать приложение для заказа на дом. К слову, QR-код проверяют как на входе в «Острова», так и на входе в каждое отдельное кафе.

Не наполнен людьми и супермаркет внутри торгового центра. Он теперь закрыт для тех, у кого нет сертификата о вакцинации. Но такая ситуация не везде.

В торговом центре «Флагман» гипермаркет остается доступен для людей без QR-кодов. Продуктовые ряды закрыли от основной территории торгового комплекса. Попасть в иагазин, а также в некоторые маленькие отделы, можно только через боковые входы. В этой части ТЦ есть бесплатные туалеты и банкоматы. В центральный вход можно зайти только по QR-коду.

Благовещенцы вдвойне заинтересовались доставкой продуктов. В ТРЦ «Флагман» можно заметить большое количество сотрудников службы доставки, которые готовят «продуктовые наборы».

Правда, есть и те, кто уже попытался схитрить. Так, амурчанка решила пройти в заведение общепита по данным своей сестры. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов. На женщину составили административный протокол.