Амурчане сами могут решить, где появится Интернет в 2022 году

Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ реализуется проект «Устранение цифрового неравенства 2.0». В рамках проекта в населённых пунктах Приамурья численностью от 100 до 500 жителей, в которых отсутствует мобильная связь и доступ к сети Интернет, за счет средств федерального бюджета будут строиться базовые станции сотовой связи. В результате жители сел будут обеспечены устойчивой мобильной связью и высокоскоростным доступом к сети Интернет.

Для области определена квота в 13 населенных пунктов. Голосование поможет определить первоочередные населённые пункты, которые будут подключены к мобильной связи по технологии 4G (LTE) в 2022 году.

- Амурчане могут выбрать населенные пункты, где появится Интернет в следующем году. При голосовании важно указывать именно те населенные пункты, где нет подключения к сети Интернет на сегодняшний день. Более тысячи Амурчан уже проголосовало за более чем 50 населенных пунктов. Отдать свой голос можно как на портале Госуслуг, так и отправив заявление письмом, - сказал губернатор Василий Орлов.

Голосование проводится в период с 5 октября по 15 ноября 2021 года. Принять участие в голосовании могут граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет. Специальный раздел с формой для голосования открыт на портале Госуслуг - https://www.gosuslugi.ru/inet. Также проголосовать можно, отправив заявление Почтой России в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская набережная, д. 10, стр. 2.

По итогам голосования будут выбраны сёла, посёлки и деревни, в которые проведут устойчивую мобильную связь и высокоскоростной доступ к сети Интернет в 2022 году. Итоги голосования планируют опубликовать в декабре этого года.

Напомним, программа устранения цифрового неравенства реализуется Минцифры России и компанией ПАО «Ростелеком» с 2014 года. В 2021 году принято решение о модернизации универсальных услуг связи и переходе на современный стандарт связи 4G (LTE), позволяющий жителям населенных пунктов получить доступ к сети Интернет и услугам телефонной связи. Всего до 2030 года мобильная связь в рамках программы станет доступной более чем в 24 тыс. населенных пунктах страны.